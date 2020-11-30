Коронавирус загоняет французов в нищету

30.11.2020, 8:52, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса многие французы потеряли работу и оказались на грани нищеты, передаёт France 24. При этом с начала кризиса количество посетителей продовольственных банков выросло на 30%. Среди них оказалось немало тех, кто никогда раньше не пользовался услугами подобных организаций.

София — одна из многих французов, ввергнутых в нищету из-за пандемии коронавируса. Уже второй раз она приезжает, чтобы взять продукты питания для своей семьи. Её муж потерял работу. У них двое детей, включая двухмесячного младенца. Она — медсестра в отделении диализа, но слишком боится возвращаться на работу из-за коронавируса.

СОФИЯ, медсестра: Из-за коронавируса нет работы. После объявления локдауна мы не можем покидать дома.

По данным различных благотворительных организаций, к концу года ещё миллион граждан Франции окажется в условиях нищеты. Этот центр открыт со вторника по субботу. Каждый день волонтёры сталкиваются с тем, что люди выстраиваются в очередь, и круг новых посетителей расширяется.

ДАВИД ФАРЖЬЕ, Управляющий магазином Продовольственного банка Монкальм: С начала кризиса число посетителей увеличилось на 30% – 35%. Это значительный прирост, и состоит он из людей, которых мы видеть не привыкли. Раньше нас в основном посещали семьи, лишь небольшое число одиноких людей, очень мало студентов. Но сейчас даже работающие люди и студенты с трудом сводят концы с концами.

Студенты, подобные Джулии, которая получает магистерскую степень. Раньше по воскресеньям она работала в ювелирном магазине, но с момента объявления второго локдауна она больше не получает зарплату. Она живет со своей сестрой, тоже студенткой.

ДЖУЛИЯ, студентка: Речь идет о том, чтобы питаться свежими, разнообразными овощами и рыбой, которые я не могу купить, потому что это слишком дорого. Есть много людей, таких как моя младшая сестра, которые думают, что им, возможно, придется бросить учебу и вместо этого работать. Это тяжёлые годы, и это ненормальная ситуация.

Джулия беспокоилась о походе сюда, но её волнения быстро развеялись.

ДЖУЛИЯ, студентка: За мной присматривали с самого начала.

СОТРУДНИК центра: Трудно сделать первый шаг, но мы здесь, чтобы оказать им тёплый приём, успокоить их, чтобы они захотели вернуться, несмотря ни на что.

В начале этой недели правительство объявило тендер на сумму 15 миллионов евро на реализацию проектов, направленных на модернизацию способов борьбы с бедностью. Благотворительные организации должны подать заявку до 15 января.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.