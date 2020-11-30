 

Дональд Трамп может объявить об участии в выборах — 2024 в день инаугурации Байдена

30.11.2020, 8:52, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о старте избирательной кампании к выборам 2024 года в день инаугурации Джо Байдена или в течение недели до этого, пишет Daily Beast. Как отмечает интернет-издание, Трамп убеждён, что и после того как покинет пост главы государства сможет оставаться в центре внимания прессы.


Reuters

Действующий американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность начать свою избирательную кампанию — 2024 в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, пытаясь привлечь внимание прессы к своей персоне, после того как покинет пост главы США, пишет Daily Beast.

По словам трёх источников, знакомых с обстановкой в Белом доме, Трамп, отказывающийся признать поражение в выборах 2020 года, обсуждал с советниками и доверенными лицами не только возможность участия в выборах 2024 года, но и детали начала кампании.

В частности, речь шла о том, когда Трампу следует объявить о своём намерении, для того чтобы получить поддержку членов Республиканской партии. Как отметили двое из источников интернет-издания, действующий глава государства даже выдвинул идею объявить о начале предвыборной кампании в день инаугурации Байдена 20 января или в течение недели до инаугурации.

Как пишет Daily Beast, президент и его ближайшие соратники уже опрашивают основных спонсоров партии насчёт того, поддержат ли они Трампа в случае его участия в выборах 2024 года. 

Кроме того, источники сообщили интернет-изданию, что Трамп уверен в том, что останется в центре внимания, несмотря на победу Байдена, так как американская пресса считает последнего «скучным».

Ранее, как стало известно Bloomberg, о намерении объявить о своей кандидатуре на выборах 2024 года Трамп заявил в разговоре с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Майклом Помпео и советником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. При этом О’Брайен заверил президента, что в таком случае все присутствующие во время беседы поддержат его, пишет Daily Beast.



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