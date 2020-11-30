 

В Рождество лондонских бездомных ждут номера в отелях и трёхразовое питание

30.11.2020, 8:52, Новости дня

В условиях пандемии благотворительная организация Crisis решила разместить наиболее уязвимых бездомных жителей Лондона в отелях, организовав для них консультации врачей и трёхразовое питание, пишет воскресное приложение к The Times. Для оказавшихся на улице людей уже сняли 517 номеров в четырёх отелях столицы Великобритании.


Reuters

Ежегодно с 1970-х годов британская благотворительная организация Crisis размещает тысячи бездомных на Рождество в общественных залах или конференц-центрах, однако в условиях пандемии это оказалось невозможно. Тем не менее, как отмечает воскресное приложение к The Times, организация нашла выход из положения, решив на две недели разместить оказавшихся на улице людей в отелях с трёхразовым питанием и консультациями врачей. 

В частности, организация разместит наиболее уязвимых бездомных жителей Лондона в 517 гостиничных номерах в четырёх столичных отелях, которые присоединились к инициативе и предоставили комнаты по более низким ценам.

«Обычно мы принимаем более четырёх тысяч человек в 10 центрах и привлекаем около 12 тысяч волонтеров. Потом случилось всё это, и нам пришлось остановиться и заново изобрести колесо», — приводит издание слова генерального директора Crisis Иэна Ричардса.

В этом году бездомных ждут две недели в отеле, где они будут получать трёхразовое питание с доставкой в номер. Для оказавшихся на улице людей также будут доступны медицинские услуги.

Более того, в Рождество для них проведут онлайн-концерт и викторину с участием знаменитостей: певицы Элли Голдинг, актрисы, известной по фильмам о Гарри Поттере, Имельды Стонтон и актёра из сериала «Игра престолов» Джонатана Прайса.

Как пишет воскресное приложение к The Times, те бездомные, кто проведёт праздники в пунктах временного размещения получат от организации рождественские обеды и продовольственные пакеты. Кроме того, будет создана служба поддержки, благодаря которой волонтёры смогут оставаться на связи с бездомными, чтобы они не чувствовали себя изолированными.



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