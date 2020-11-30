Операция «Скрепка»

30.11.2020, 8:35, Разное

Сверхсекретный проект, также известный как Операция «Скрепка», был предприятием, которое позволило нацистским ученым мигрировать в США без судебного преследования.

Некоторые из них изучали промывание мозгов и другие методы управления разумом непосредственно в концентрационных лагерях; многие были учеными-ракетчиками, которые принимали непосредственное участие в разработке немецких страшных ракет Фау-1 и Фау-2. Вклад последнего проложил бы путь для НАСА и высадки на Луну, а также для американской программы межконтинентальных баллистических ракет.

Проект «Скрепка» был направлен не только на то, чтобы лишить Советский Союз и Великобританию германской научной экспертизы, но и на то, чтобы принести пользу американским научным, оборонным и космическим программам. Это происходило в то время, когда надвигалась холодная война, не забывайте, и неопределенный мир был разрезан сверхдержавами. Это был трехсторонний захват (для добычи) между американцами, советами и британцами.

Помните, что научные прорывы нацистской Германии были не чем иным, как революционными. Хотя это продолжалось недолго, нацистская эпоха, возможно, была самым ускоренным научным периодом в истории, особенно если учесть подавленные или малоизвестные нацистские изобретения. История напоминает нам, как легко Третий Рейх доминировал в Европе, несмотря на значительное превосходство объединенных союзных сил. Немцы господствовали на суше, на море и в воздухе, и всем было очевидно, что они обладают превосходящими технологиями.

Союзники на собственном горьком опыте убедились, что нацистские инженеры и ученые совершили невероятные прорывы в различных областях. К ним относятся полупроводники, физика плазмы, баллистические ракеты, лазерные технологии, электромагнитное оружие, компьютеры, астрофизика, инфракрасное ночное видение и миниатюрная электроника. В то время как некоторые из этих прорывов были широко известны, другие оставались засекреченными и держались в секрете в течение десятилетий.

США и Советский Союз в первые дни холодной войны оказались в гонке со временем, чтобы раскрыть научные секреты Гитлера.

Проект “Скрепка” был американским решением этой проблемы. Предположительно названный в честь скрепок, которые использовались для прикрепления файлов завербованных немецких ученых, проект был детищем американского Объединенного разведывательного управления (JOIA), подкомитета Объединенного начальника штаба Вооруженных сил США.

Архитекторы проекта Paperclip рассматривали свои секретные усилия как решение проблемы использования превосходящих знаний и опыта нацистских ученых и позиционирования Америки как мирового лидера в области науки и техники.