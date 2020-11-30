Что нас ждет в следующем десятилетии?

30.11.2020, 8:29, Разное

Примерно 70 тысяч лет назад Homo Sapiens был небольшим животным, обитающим где-то на Африканском континенте. Но в последующие тысячелетия сапиенсы стали владыками планеты: мы подчинили себе окружающую среду, увеличили производство продуктов питания, возвели города и связали их между собой торговыми сетями. Но наши достижения, какими бы красивыми они не выглядели со стороны, имеют обратную сторону, ведь наша цивилизация поставила под угрозу исчезновения более одного миллиона видов животных и растений, а стремительное изменение климата (тоже дело рук человека) с каждым годом приближает катастрофические последствия. Но если до нас на планете господствовали другие, ныне не существующие цивилизации, не значит ли это, что мы стремительно приближаемся к закату?

Точных ответов на эти вопросы не знает никто, но давайте попробуем разобраться, какими окажутся для нас хотя бы ближайшие десять лет.

Великие цивилизации прошлого

Люди существуют уже несколько сотен тысяч лет, но до последних 7000 лет мы бродили по земле небольшими группами, охотясь, собирая съедобные растения и опасаясь угроз со стороны других людей, зверей и погодных условий. Все изменилось после освоения орудий труда, оружия и огня, а первым крупным шагом на пути к цивилизации стало одомашнивание животных для получения пищи, одежды, транспорта и общения.

Как пишет в работе под названием «Восход и закат цивилизаций» Уильям Р. Нестер (William R. Nester), затем последовало одомашнивание растений, когда небольшие группы начали селиться в речных долинах, сеять и собирать урожай. На протяжении веков некоторые из таких поселений развились в сложные цивилизации, которые включали в себя большинство или все из следующих компонентов:

– скотоводство и земледелие; сложные, иерархические политические, социальные, экономические, военные и религиозные институты, каждый с разделением труда;

– использование металлов, колеса и письменности; четко определенные территории;

– торговля с другими народами.

Считается, что первая “цивилизация” возникла в Месопотамия примерно в 5000 г. до н. э., и в течение следующих 6500 лет или около того, великие цивилизации росли и появлялись в других местах, расширили свое правление, а затем погибли по целому ряду взаимосвязанных политических, технологических, экономических, военных и экологических причин.

Римская цивилизация возникла примерно в шестом веке до нашей эры. На пике своего могущества Римская империя управляла огромным участком земли, а все современные средиземноморские страны были частью древнего Рима.

Недавно ученые наконец разгадали тайну гибели цивилизации Майя – одной из самых ярких цивилизаций в истории человечества, рассвет которой пришелся примерно на III—IX века. Как показали результаты сразу нескольких научных исследований, о чем я подробно рассказывала в этой статье, среди причин гибели Майя исследователи выделяют сразу несколько факторов – засухи, войны, нехватка продовольствия и др.

Куда движется наша цивилизация?

Согласно данным, полученным с помощью компьютерной модели ESCIMO, мы только что прошли «точку невозврата» – момент, когда человечество могло предотвратить наиболее суровые последствия стремительного изменения климата. В работе, опубликованной в журнале Nature Scientific Reports, исследователи пишут следующее: «даже если все выбросы вредных веществ в атмосферу будут снижены до нуля прямо сейчас, это не остановит рост глобальных температур.»

В 2019 году сразу 11 тысяч ученых из разных стран мира опубликовали заявление, согласно которому изменение климата может уничтожить нашу цивилизацию.

И все же, несмотря на эти тревожные новости, будем надеяться, что мы встретим и 2030 год, а также все последующие десятилетия, заботясь об окружающей среде и смотря в будущее с оптимизмом. Хотим мы этого нет, ход времени неумолим, а вместе с ним и изменения во всех сферах повседневной жизни. Так, многие исследователи рассматривают ближайшее будущее как время, еще более технологичное, чем наше.

Каким будет наш мир через 10 лет?

Как говорится в статье, опубликованной на портале Science Focus, технологии могут привести нас в мир, где мы не будем уверены что реально, а что нет. В то же самое время благодаря технологиям мы можем отличать факты от вымысла, что особенно актуально в эпоху фейковых новостей и Deepfake.

Так, некоторые ИИ-стартапы используют алгоритмы машинного обучения для выявления фейков и ошибок в интернете. «Фейк-ньюс и социальные сети подорвали доверие к традиционным СМИ, которые не смогли адаптироваться к новой реальности. Решение проблемы фейковых новостей требует перестройки новостной экосистемы и обучения людей критически мыслить, а также быть более ответственными в социальных сетях», – считает один из соучредителей ИИ-стартапа Fabula Майкл Бронштейн, профессор вычислительной техники в Имперском колледже Лондона. Ну что же, будем надеяться что эта борьба с фейк-ньюс окажется успешной.

Скорее всего к 2030 году технологии помогут нам вести лучшую жизнь, морально и физически здоровую. Рабочие места, предположительно, тоже претерпят ряд серьезных изменений.

Генетическая революция

Сегодня многие исследователи возлагают большие надежды на метод CRISPR для редактирования генома, с помощью которого можно лечить наследственные заболевания или же существенно снизить риск развития болезни Альцгеймера. Поговаривают даже о возможности обратить вспять процесс биологического старения. Но как далеко мы можем зайти в этой войне с болезнями? Ведь большинство недугов вызваны не одним геном, а комбинацией нескольких генов и факторами окружающей среды. Некоторые гены, предрасполагающие нас к одной болезни, одновременно защищают от другой.

Исследователи отмечают, что одной из основных проблем сегодня является доступность CRISPR, которая стоит дорого. Более того, редактирование генома человека также порождает этические дилеммы – так, широкую огласку получил поступок китайского ученого, который использовал технологию CRISPR-Cas9 на нерожденных младенцах, за что сейчас отбывает срок в заключении.

Однако многие ученые надеются, что в будущем врачам будет разрешено использовать эту методику на благо людей, а вот «более тонкие детали» еще только предстоит определить. По-видимому, разные культуры будут по-разному подходить к этическим вопросам. Так что в этом плане будущее сложное и трудно прогнозируемое.

Космическая революция

Последний раз нога человека ступала на поверхность Луны в 1972 году. Тогда мало кто мог предсказать, что люди не вернутся на спутник Земли еще 50 лет. Что касается последних планов мировых космических агенств (как частных, так и государственных), то в планах на ближайшее десятилетие не только запуск роботизированных аппаратов, например Europa Clipper (старт запланирован на 2021 год), космического телескопа Джеймса Уэбба, но и возвращение на Луну и полет человека на Марс.

Вообще, говоря об освоении космоса хочется верить, что исследования Солнечной системы и наблюдаемой Вселенной в ближайшие 10 лет принесут долгожданные новости и ответы на вопросы, будоражащие воображение. Кто знает, может быть в 2030 году человечество будет точно знать, что не одиноко на просторах бесконечной Вселенной. А как вы думаете, каким будет мир ближайшего будущего?