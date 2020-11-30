 

В Аргентине обнаружен секретный бункер Гитлера

30.11.2020, 8:26, Разное

В Аргентине исследовали секретное убежище, в котором предположительно могли скрываться лидеры разгромленного СССР нацистского рейха.

Утверждается, что в найденном убежище мог проживать даже фюрер нацистской Германии после окончания войны в 1945 году.

Экс-спецназовец США Тим Кеннеди и ветеран ЦРУ Боб Бэр рассказали Express, что вероятное убежище Гитлера находится в 600 милях к северу от Буэнос-Айреса. Среди местных жителей ходят легенды о том, для чего были построены в удаленном регионе Аргентины три строения.

Сообщается, что археологи нашли при раскопках общую фотографию лидера фашистского рейха Гитлера и его итальянского коллеги Бенито Муссолини. Также якобы археологи нашли коробку с золотыми монетами, отчеканенными в Германии в 1940 году, а также фотографию ребенка в нацистской форме.

Историки утверждают, что труп Гитлера был найден сожженным на развалинах рейхсканцелярии в мае 1945 ода и по приказу главы СССР Иосифа Сталина уничтожен вместе с телами преемника Гитлера Йозефа Геббельса и его жены.



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