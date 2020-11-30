Организована проверка видеообращение приморских медиков об отсутствии доплат

30.11.2020, 8:18, Новости дня

Прокуратура Приморья организовала проверку после публикации в соцсетях видеообращения медиков скорой помощи из Большого Камня, которые пожаловались, что три месяца не получали надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщил источник в системе здравоохранения края.

В соцсетях опубликовано видеообращение медиков станции скорой помощи Большого Камня. Они сообщают, что в сентябре, октябре и ноябре не получали доплаты за работу с больными коронавирусом. До этого, по их словам, выплаты составляли 25 тыс. рублей при сумме в 37,5 тыс. рублей у их коллег со станций скорой из соседних городов – Партизанска, Фокино и других. По данным медиков, учреждение подведомственно ФМБА и финансирование оттуда приходит в полном объеме. Также врачи рассказали, что на 43 тыс. жителей города у скорой три автомобиля, один из которых поступил только недавно. Кроме того, по данным медиков, из-за нехватки младшего медперсонала часто фельдшерам приходится выезжать на вызовы ковидных больных в одиночку.

«Прокуратура начала проверку», – сообщил источник РИА «Новости».

В минздраве края уточнили, что все медицинские организации Большого Камня обслуживаются ФМБА.

Напомним, в октябре СМИ сообщили, что в 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, однако теперь этим будут заниматься Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов.