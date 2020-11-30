 

ЕС вынудил латвийских рыбаков переехать в Россию

30.11.2020, 8:18, Новости дня

После того как Евросоюз принял ряд новых ограничений на ловлю рыбы и предложил оставшимся без работы рыболовам уничтожить промысловые суда взамен на компенсацию, некоторые из них отправились на заработки в Россию.

В октябре Евросоюз принял решение о сокращении добычи нескольких видов рыб в Балтийском море. По словам латышских рыбаков, для них это стало катастрофой. Власти объявили о выдаче компенсации рыболовам взамен на уничтожение промыслового судна, однако такие меры оказались недостаточными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Latvija.

«Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом», – отметил латвийский рыбак Валдис Авотиньш.

Он подчеркнул, что рыбаки получили компенсацию от ЕС за причиненный ущерб, однако они считают это недостаточной мерой.

«Ну, и что? Ладно, я купил на часть денег старенькую немецкую машину, еще часть денег проел-пропил. Но ведь работать надо, а в Латвии рыбаку это теперь невозможно», – сообщил он.

Также Авотиньш уточнил, что вместе с товарищами решил переселиться на Дальний Восток, где и жизнь «интересная, и работы полным-полно».

Соглашение по рыбной ловле стало камнем преткновения на переговорах между Евросоюзом и Великобританией по «Брекситу». Возвращение контроля за своими водами было одним из главных обещаний сторонников выхода Британии из ЕС.

Напомним, соглашение по рыбной ловле является камнем преткновения на переговорах между Евросоюзом и Великобританией по «Брекситу». Возвращение контроля за своими водами было одним из главных обещаний сторонников выхода Британии из ЕС.



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