 

Полина Ололо обвинила бывшего мужа рэпера Серегу в домашнем насилии

30.11.2020, 8:12, Разное

Экс-жена рэпера Сереги обвинила музыканта в домашнем насилии. Также Полина Ололо призналась, что певец отобрал у нее двух сыновей и не позволяет им видеться с ней под угрозой наказания.
На телеканале НТВ Полина Ололо заявила, что на протяжении многих лет рэпер Серега избивал ее, но она никогда не обращалась в полицию. Объяснила она это тем, что очень любила мужа и все ему прощала. Но однажды музыкант в неадекватном состоянии нанес ей настолько сильные травмы, что Полина Ололо даже глаза была открыть не в состоянии.

Через некоторое время супруги развелись. Рэпер Серега забрал детей себе, после чего запретил 11-летнему Макару и 10-летнему Платону видеться с матерью. По словам Полины Ололо, последний раз она их видела в феврале 2020 года, тогда они выглядели напуганными и просили ее не появляться, поскольку отец мог прийти в бешенство, узнав об их встречах. С тех пор музыкант заблокировал все номера экс-супруги и не выходит с ней на связь.



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