Суеверия на Руси: Какие предметы и почему категорически запрещалось выбрасывать

30.11.2020, 8:06, Разное

Сегодня люди легко расстаются с ненужными вещами, просто отправляя их в мусорный контейнер. Но в древности на Руси все было совершенно иначе. Некоторые предметы под страхом смерти нельзя было выносить из дома, а за личными вещами внимательно следили, чтобы они не попали к птицам, ведьмам или колдунам.

Волосы и ногти

Сегодня, делая маникюр или подстригаясь в парикмахерской, люди вряд ли задумываются о том, что будет с их волосами и ногтями. А в древней Руси к этому относились очень серьезно. Считалось, что ногти и волосы колдуны могут использовать для проведения своих зловещих ритуалов – приворотов и порчи.

Также люди верили, что если какая-то птица найдет пряди волос и применит их в качестве строительного материала для своего гнезда, то человек, чьи волосы пернатая выберет, будет мучиться сильными головными болями. Поэтому состриженные ноготки и пряди волос рекомендовалось утилизировать правильно, а не выбрасывать куда попало, чтобы ни колдуны, ни птицы не могли ими воспользоваться.

Способов было несколько. Первый вариант – спрятать дома, но так, чтобы никто не нашел. Второй вариант – закопать в землю как можно глубже. Третий – сжечь на костре, и последний – пустить по проточной воде. Сегодня некоторые так и делают, спуская в унитаз волосы, собранные с расчески, или обрезки ногтей.

Хлеб – всему голова

У славянских народов к хлебу относились как к самому почитаемому продукту. Его подносили жениху и невесте, им встречали гостей. Несмотря на усилия, затрачиваемые при изготовлении, в православии хлеб считался божественным даром, поэтому отношение к нему всегда было трепетным.

Этот продукт слишком тяжело доставался – чтобы получить буханку ароматного хлеба, трудились пахари, сеятели и жнецы, мельники и пекари. О механизации их труда речи в то время не было. Потому ни один кусочек не должен был пропасть, использовался до последний крошечки.

Черствый хлеб замачивали в воде или молоке, чтобы его можно было съесть. Заплесневелый отдавали скотине и домашней птице. Если образовывался избыток хлеба, его раздавали бедным.

Из глубины веков идет традиция делать сухари из хлеба. Его сушили на русской печи, на солнце, делали как маленькие сухарики в виде кубиков, так и обычные, в виде ломтя.

Предметы, относящиеся к религии

Религиозные предметы на Руси не выбрасывались никогда. Из поколения в поколение, от старших к младшим передавались иконы и нательные кресты, религиозные книги. Их хранили, берегли и использовали до тех пор, пока они не развалились в буквальном смысле слова. Старинные иконы, потемневшие так, что лика не видно, считались главным достоянием дома.

Если же все-таки с такими предметами расставались, то это делалось по правилам – их либо отдавали в церковь, либо закапывали в таком месте, где никто и никогда не ходит. Недопустимо было, чтобы кто-то ступал ногами по условной могиле этой вещи. И последний вариант – пускали по проточной воде, веря в целительную силу, и считая, что вода сама вынесет вещь туда, где ее ждут.

Вещи, принадлежащие умершим людям

К вещам покойных относились очень трепетно. Считалось, что душа не сразу уходит на небеса, а еще сорок дней мечется, хочет вернуться в тело, скорбит и страдает. Поэтому те, кто жил в доме почившего, после трагического события не должны были трогать одежду, посуду и другие вещи умершего до тех пор, пока сорокадневный срок не заканчивался. После этого душа должна была обрести покой и отправиться в ад или рай. Люди, которые пренебрегали этими правилами, по старинным поверьям могли пойти вслед за покойным. Говорили, что усопший может «утянуть» нарушителей за собой на небо. Конечно, такая перспектива мало кого прельщала.

После окончания сорока дней вещи уже можно было трогать – использовать по своему усмотрению, просто уничтожить, чтобы не вспоминать об их владельце, или отдать на благотворительность. Каждый выбирал тот способ, который был по душе. Но на помойку вещи старались не выбрасывать, считая это грехом и неуважением к бывшему хозяину. Этому правилу некоторые следуют и сегодня.

Лоскутки, и что говорил Домострой по этому поводу

Кусочки ткани всегда находили свое применение в хозяйстве. Лоскуты не выбрасывались, а использовались для отделки одежды, пошива одеял и свивальников, кукольных нарядов и самих кукол, заплаток и так далее. Если перечитать отдельные главы Домостроя, то можно найти там советы по сортировке тканей в соответствии с их мягкостью и цветом. Текстильные вещи использовали до физического износа, некоторые, стершиеся, переделывали в детскую одежду – за счёт своей мягкости они очень хорошо подходили для этих целей. Пришедший в полную негодность текстиль применялся для уборки избы.

Сегодня лоскутные одеяла и тряпичные куклы из разноцветных тканей стали востребованным направлением народных промыслов. Их с удовольствием приобретают у народных умельцев, покупают на выставках и даже в магазинах. Во всем мире существуют курсы пэчворка (квилтинга), где учат делать из остатков ткани прекрасные лоскутные вещи. Hand Made долгие годы не выходит из моды.

Просто мусор – что с ним делали

С древних времён пришло выражение «сор из избы не выносят». Сегодня его применяют, когда хотят донести мысль, что домашние неурядицы не стоит выставлять на всеобщее обозрение. Раньше же оно не имело такого глубокого смысла и означало лишь то, что имеющийся в избе мусор просто-напросто сжигался в печи, согревая и даря уют.

Сортировка мусора и его целенаправленный сбор проводились уже в XVIII веке. Например, печная зола отвозилась в поля, где ее применяли в качестве удобрения. В городах появились мусорщики, которые нанимались для сбора костей и навоза, тряпок и гвоздей, выброшенных нерадивыми хозяевами. Мелкая пыль приобреталась заводами по производству кирпича, крупная уходила фермерам для производства удобрений. Строительные организации были заинтересованы в битом кирпиче, тряпки и кости находили свое пристанище в тележках старьевщиков.