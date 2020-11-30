 

ЕС собрался предложить Байдену борьбу с «авторитарными державами»

30.11.2020, 7:24, Новости дня

Евросоюз хочет предложить администрации Джозефа Байдена укрепить отношения ЕС и США ради борьбы с «авторитарными державами», сообщают источники.

Как пишет Financial Times, Еврокомиссия и офис главы дипломатии Евросоюза подготовили черновой вариант документа «Новая повестка дня отношений между ЕС и США в условиях глобальных изменений». В документе содержится призыв оставить разногласия в прошлом и вместе ответить на «стратегический вызов со стороны Китая». Указывается на то, что отношения ЕС и США «нуждаются в возобновлении» для защиты демократии от «авторитарных держав» и «закрытых экономик, которые эксплуатируют открытый характер» американского и европейского обществ, передает ТАСС.

Отмечается, что развитие сотрудничества возможно в таких сферах, как борьба с коронавирусом, кибербезопасность, реформа Всемирной организации здравоохранения, экология, антимонопольная политика, развертывание сетей связи пятого поколения (5G). Указывается на необходимость обсудить вопрос налогообложения – ЕС хочет ввести цифровой налог для американских технологических компаний. 

ЕС поддерживает идею Байдена о проведении саммита демократических стран и видит союз с США как «основу нового глобального альянса партнеров-единомышленников». Кроме того, предлагается провести в первой половине 2021 года саммит ЕС – США. Документ, вероятно, представят лидерам европейских стран на саммите ЕС 10–11 декабря.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре предложил Байдену восстановить прочный трансатлантический альянс. Между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, США вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Поправки в Конституцию РФ: голосование в США прошло без происшествий

25.08 / Роскосмос запланировал получить до ноября план реформы космической отрасли

08.07 / Reuters: Франция считает, что Турция действует вопреки интересам НАТО

13.09 / Член украинской делегации в ТКГ Гармаш: Не думаю, что Ермак – агент ФСБ

04.10 / Участники акции протеста в Минске потребовали освобождения политзаключенных

27.07 / Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика США над Черным морем

02.10 / Без России не обойтись — польский эксперт рассказала о проблемах Запада на «белорусском фронте»

28.08 / Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за пандемию

16.09 / США вновь подчеркнули, что Россия должна уважать суверенитет Беларуси

26.07 / Великобритания ввела карантин для приезжих из Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска