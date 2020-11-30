 

В бюджет вернулись изъятые у полковника Черкалина 6 млрд рублей

30.11.2020, 7:24, Новости дня

Прокуратура вернула более 6 млрд рублей в российский бюджет после продажи имущества бывшего начальника второго отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Изъятое судом имущество Черкалина, в том числе дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и недвижимость, проданы на международном рынке. После этого с помощью валютной биржи полученные средства были возвращены в бюджет РФ. Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей», – сообщил источник ТАСС.

Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 млн рублей и получению взятки в 850 тыс. долларов (на момент преступления – 52 млн рублей). В августе Генпрокуратура России направила в суд иск об изъятии в доход государства имущества семьи Черкалина на 6,3 млрд рублей. 1 ноября Черкалин согласился вернуть государству часть активов из иска Генпрокуратуры к нему и его родственникам на 6 млрд рублей. 8 ноября Головинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры России, взыскав в доход государства более 6 млрд рублей.



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