Могила Евгения Осина оказалась в запущенном состоянии спустя два года после похорон

30.11.2020, 7:20, Разное

Спустя два года после похорон исполнителя шлягера «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина его могила пришла в запустение. За местом захоронения никто не ухаживает, а вместо памятника до сих пор стоит деревянный крест.

Певец скончался в возрасте 54 лет от остановки сердца. После похорон на его могилу поклонники Евгения Осина возложили множество искусственных и живых цветов, но за прошедшие два года венки выцвели, а растения — завяли. Все указывает на то, что за могилой исполнителя никто не ухаживает, хотя 4 октября у него был день рождения, а 17 ноября — день памяти по поводу кончины.

После смерти у Евгения Осина остались две дочери: Агния и Анастасия. Агния появилась во втором браке, от отца ей досталась квартира в Москве и его мотоциклы. Анастасия была для певца неродной дочерью, но он ее признавал. Сейчас она судится за наследство музыканта, утверждая, что ей принадлежит доля в квартире Евгения Осина.