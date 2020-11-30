 

На неформальной встрече комитета ОПЕК+ не договорились о судьбе нефтяной сделки

30.11.2020, 7:04, Новости дня

В рамках неформального заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ участникам не удалось договориться о судьбе нефтяной сделки в 2021 году, сообщили делегаты.

Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов пишет, что встреча «завершилась без соглашения по уровням добычи» на 2021 год. Большинство членов ОПЕК+, включая Россию, выступили за сохранение нынешних квот, но ОАЭ и Казахстан не согласны с ними. Так, ОАЭ «подняли вопрос относительно компенсационных объемов». Представители Абу-Даби указали, что «некоторые участники сделки не полностью придерживались своих обязательств по соглашению».

30 ноября и 1 декабря состоятся заседания ОПЕК+. Страны должны решить, нужно ли увеличивать добычу нефти почти на 2 млн баррелей в сутки. Возможна отсрочка увеличения добычи в связи с ситуацией, сложившейся в экономике из-за распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что входящие в ОПЕК страны и партнеры организации во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. На период с августа до конца 2020 года альянс сократил обязательства по снижению объемов добычи нефти до 7,7 млн баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет удерживать добычу нефти на уровне минус 5,8 млн баррелей в сутки относительно начальных объемов.



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