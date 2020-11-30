 

Президент Бразилии раскритиковал выборы в США

30.11.2020, 7:04, Новости дня

На президентских выборах в США «было много фальсификаций», сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Со ссылкой на собственные «источники информации», которые «не может раскрыть», он заявил, что фальсификации «были» и «это никто не обсуждает». При этом Болсонару не знает, «достаточно ли их для определения» победы одного из кандидатов. По его словам, «стоит еще подождать». Он не стал поздравлять Джо Байдена с избранием на пост президента США до окончания судебных разбирательств, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп не стал признавать результаты выборов в США. Болсонару называют «бразильским Трампом». Трамп на встрече с Болсонару заявил, что Бразилия могла бы вступить в НАТО. Болсонару после победы на выборах президента обещал, что его страна прекратит «флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / ВАДА ответило на угрозу США прекратить финансирование

30.07 / ФНС решила не принимать декларации с арифметическими ошибками

08.07 / Путин провел переговоры с Аббасом

22.10 / За симпатиями американцев кандидаты на пост президента США идут в рестораны быстрого питания

02.11 / На полпути до Марса: в NASA рассказали, где сейчас находится Perseverance

02.10 / Адвокат назвал единственный шанс Ефремова на смягчение приговора

19.09 / В Германии призвали не навязывать Белоруссии «западное видение демократии»

30.09 / Москвичам из групп риска напомнили об упрощенном получении больничного

25.06 / Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям 1,22 млрд долларов

28.10 / Путин оценил единый план достижения национальных целей развития России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска