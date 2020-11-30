Ивлев назвал причину ухода от жены к молодой студентке

30.11.2020, 6:28, Разное

После громких заявлений своей бывшей жены Константин Ивлев рассказал, почему он ушел от нее к молодой студентке, прожив до этого в браке 23 года. По словам телеведущего кулинарных шоу, на это его подтолкнула экс-супруга.

Ранее Мария Ивлева заявляла, что ее муж часто изменял, после чего и вовсе бросил свою семью из-за молодой студентки Валерии Куденковой, не оставив ничего даже собственным детям. В ответ на это Константин Ивлев объяснил, что о расставании размышлял уже продолжительное время. Несколько лет в их семье копились негативные эмоции, которые и стали причиной разлада в семье.

Константин Ивлев опроверг обвинения в том, что он бросил детей. С ними он регулярно встречается, кроме того, его сын и дочь нормально отнеслись к появлению в жизни отца Валерии Куденковой. Стоит отметить, что 46-летний телеведущий изъявлял желание жениться на 28-летней студентке, чтобы укрепить отношения.