Запуск «Союза» с космодрома во Французской Гвиане отложен

30.11.2020, 5:16, Новости дня

Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 2 на российской ракете-носителе «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен из-за «риска удара молнии», сообщил глава компании Arianespace Стефан Израэль.

По его словам, «невозможно произвести пуск сегодня». Он добавил: «Нет проблем, запустим завтра». Как отметил Израэль, запуск перенесен на то же время, передает РИА «Новости».

Напомним, запуск был запланирован на 29 ноября, но его перенесли на 30 ноября. За неделю до этого во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, неисправную деталь заменили. До этого запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».