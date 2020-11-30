Мнение: Curiosity killed the cat
30.11.2020, 5:10, Разное
“Фахризаде сидел в бронированном автомобиле. Его сопровождали три автомобиля охраны. Внимание Фахризаде привлекли звуки пуль, попадавших по корпусу авто. Он ошибочно принял их за какие-то неполадки с двигателем – и вышел из машины”.
Это я слушаю радио – описывают обстоятельства покушения на иранского физика-ядерщика. Буквально вот в таких фразах. Судя по описанию, всё было организовано из рук вон плохо и “объекту” ничего не угрожало… Но ученого, как всегда бывает, подвело любопытство.
А не был бы он таким любопытным – не был бы ведущим физиком-ядерщиком. Вот такая диалектика…
Источник: Размышления вольного социолога
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