 

Мнение: Curiosity killed the cat

30.11.2020, 5:10, Разное

“Фахризаде сидел в бронированном автомобиле. Его сопровождали три автомобиля охраны. Внимание Фахризаде привлекли звуки пуль, попадавших по корпусу авто. Он ошибочно принял их за какие-то неполадки с двигателем – и вышел из машины”.

Это я слушаю радио – описывают обстоятельства покушения на иранского физика-ядерщика. Буквально вот в таких фразах. Судя по описанию, всё было организовано из рук вон плохо и “объекту” ничего не угрожало… Но ученого, как всегда бывает, подвело любопытство.

А не был бы он таким любопытным – не был бы ведущим физиком-ядерщиком. Вот такая диалектика…

Источник: Размышления вольного социолога



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