Мнение: Жизнь иллюстрирует “Кровь износа”

30.11.2020, 4:16, Разное

Вот это знаменитое видео от “Сани из Владивостока” – как бетонная плита падает на его автомобиль – прямо почти иллюстрация моей фантазии из антиутопии “Кровь износа”. Кто читал или слушал аудиокнигу – тот узнает момент! У меня, правда, падал целый балкон, и не на обычный Ниссан, а на внедорожник, и не днем, а ночью… но какая разница? Важен сам факт. С удовольствием предлагаю это видео своим читателям, раз уж я не снабдил их иллюстрациями.

Вообще Владивосток сегодня – это в принципе нечто очень похожее на город С., который я описываю в своей книжке. “Около 100 тысяч жителей остались без света, тепла и отопления”. Во-во. И практически по той же причине, что и у меня: все изношено до предела, прилетел влажный ветер – и всё к чертовой матери повалилось.

Характерно, что там ведь жители, насколько можно понять по телеграм-каналам, до сих пор, то есть девятый день, сидят безо всего, а кормят их… из полевых кухонь. Электричество от генераторов… у кого есть. А вала всяких видео нет еще и просто потому, что там в пострадавших районах заодно отрублена и всякая связь, включая интернет.



Еще иллюстрация к книге: Москва, Мытищинская ул. Глубина провала – 3 м (2016 г.)

Если по книге, то там еще должно быть проседание грунта с провалами на магистралях, а также обрушение моста. Но надеюсь, что бог милует – все-таки реальность бывает милосерднее фантазии.

“Кровь” тут один любезный пират выложил во всех возможных видах, включая и аудиоверсию. Молодцы ребята, оперативно работают! https://massolit.top/book/krov-iznosa