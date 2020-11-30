Мнение: Протесты в Минске. 29.11.2020
30.11.2020, 1:52, Разное
Наступило воскресенье, а значит снова пришла пора ОМОНу гонять змагаров по Минску.
Численность протестов уже традиционно была невысокой – на пике в лучшем случае несколько тысяч. Разумеется и погода сыграла свою роль.
ОМОН уже рутинно винтил на улицах и прочесывал дворы в центре.
За сегодня сообщают о примерно 250 задержанных. Также были отдельные задержания и в других городах.
В целом, все как обычно.
Лицо оппозиции, когда она поняла, что Лукашенко не уходит.
Источник: Colonel Cassad
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