 

Huawei запускает новый интерфейс для смартфонов EMUI 11 за пределами Китая

30.11.2020, 3:26, Новости дня

В компании Huawei объявили, что открывают доступ для нового интерфейса EMUI 11, предназначенного для установки на смартфоны, используемые за пределами КНР. В самом Китае одиннадцатая версия EMUI стала доступной только с 28 ноября.

По словам экспертов, весь пакет обновления должен был занять примерно 1,1Гб, хотя в действительности он меньше. Данное число появилось по оценкам бета-версии, поясняют специалисты.

Новые интерфейсы должны получить три модели смартфонов, выпускаемых под брендом Huawei. Речь идет о P40, P40 Pro, а также Mate 30 Pro. Последний наконец-то получит сервис управления жестами, который и без того уже был доступен в сороковых моделях. Сообщается, что данный интерфейс станет последним для ОС Android, установленных на Huawei.



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