Мнение: Поставить Европу на оба колена! Негры и славяне – братья навек

30.11.2020, 3:22, Разное

В последнее время активисты БЛМ и прочих подобных движений очень резво заставляют всех американцев и европейцев, в общем, тех, кого мы привычно объединяем словом “западник”, вставать на колено в знак вины и уважения к памяти несчастных черных рабов, которых их предки, значит, безжалостно мучили. Западные люди встают – типа, а что делать? Предки провинились – надо отвечать.

В то же время наши люди в аналогичных ситуациях вставать на колено дружно отказываются – под предлогом того, что мы тут типа ни при чем, мы чернокожих не эксплуатировали, из Африки их не вывозили, вообще дел с ними не имели, у нас разве что Пушкин был, да и у того дед был никакой не раб, а целый адмирал, чего за него виниться?! Западным гражданам это не нравится, им кажется, что славяне просто отлынивают – и даже хотят побить их (нас) за это палками. Сказали вставать на колено – надо вставать. И не рассуждать при этом!

И вот, как я вижу – не зря. Это у них старый забытый рефлекс просыпается. Прочитал я в ФБ на этот счет крайне любопытную историческую теорию. Если вкратце суть – европейцам (и американцам, как потомкам европейцев) надо и перед славянами на колено вставать. Причем ровно по той же причине. В сумме получается – на оба колена: одно – за негров, второе – за славян!

И будет тогда политкорректно. А вот сама теория НАШЕЙ истории:

“Учебники истории в качестве причины направления путешественников во все концы Земли во второй половине 15 века называют поиск пряностей, которые действительно были нужны, чтобы забивать неприятный запах и вкус гниющего мяса (пока не не изобрели холодильников). Но, imho, была ещё одна, более важная причина.

Дело в том, что европейская экономика в 13-14 вв строилась на рабском труде, причём главным поставщиком рабов в Европу была Русь, состоявшая тогда из отдельных княжеств, враждующих между собой.

Русские князья совершали набеги друг на друга, захватывали жителей, и продавали их на Восток в рабство. Это была выгодная торговля, поскольку в мирное время рабов было немного, и стоили они дорого.

Потом, в 14-15 веках, славянских рабов стало поставлять ещё и монголо-татарское иго. Татары брали дань девочками 12-14 лет – их продавали в гаремы, и юношами 16 – 18 лет, которые нужны были на галерах и, на постройке готических соборов в Европе. Дань они брали с «дыма» (домохозяйства): отсюда на Руси появился (и сохранился до сих пор) обычай жить большими семьями – от бабушек до внуков-правнуков, которого не было и нет в Европе.

Рабы и меха (впоследствии, ещё и пенька) были основными славянскими экспортными товарами.

Поэтому на всех основных европейских языках слово раб до сих пор звучит так: slave (англ.), Sklave (нем.), esclave (фр.), esclavo (исп.), escravo (порт.)

Но с приходом в 1462 году энергичного князя Московского Ивана III, лафа закончилась и поток рабов в Европу вдруг иссяк. Иван III захватил Ярославль (1463), Ростов (1474), Тверь (1485), Вятску (1489) и др. В 1471 году разбил новгородцев в Шелонской битве. А после «Стояния на Угре» в 1480 году, Московия окончательно перестала платить дань.

В результате, вдруг встала вся европейская экономика, столетия державшаяся на использовании славянских рабов. Невозможно было перестроить весь этот механизм за несколько лет, поэтому – не за пряностями в первую очередь посылали мореходов, а за рабами, хотя сейчас об этом редко вспоминают.

Поэтому мы можем сказать, что великие географические открытия своим появлением обязаны Великому князю Московскому Ивану III, который огнём и мечом покорил всех соседей (ну, конечно, поубивал и пожёг половину из них – у нас не получается без этого), и на их пепелище создал единое государство” (ЮРИЙ ТЕРКО)

Интересно. Надо это в наши учебники истории включить – а то ученики не знают.