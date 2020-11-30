 

Отчаявшиеся – Личное мнение

30.11.2020, 3:18, Разное

Дана Борисова, которой, между прочим, целых 44 годика, отчаялась до такой степени, что сделала татуаж сосков. В том смысле, что покрасила их зачем-то в коричневый цвет.  


Фото: Московский комсомолец

Старая баба с несвежей рожей, а всё туда же: цвет сосков, простигоспАди, освежает!

  
Ещё и не стесняется об этом рассказывать:  

«Естественный, красивый татуаж нежного цвета. Как будто никаких манипуляций не было, но грудь становится более сексуальной и привлекательной».  

https://t.me/lenamiro/7674

Посмотрела я на эту грудь.

Столетний силикон, уплыв в область подмышечных впадин, стоит колом «сосками вниз». На шее — глубокие борозды морщин. На силиконе — синюшные вены.

Ни правильно выставленный свет и профессиональная редактура видео не могут скрыть того, что Борисова — тётка не первой и даже уже не третьей свежести. 

Зачем — вот зачем?! — потребовалось ей красить по бартеру соски в коричневый цвет, свойственный, вообще-то, смуглым женщинам Средиземноморья?

Смотрю я на всех этих полусветских куриц из «нулёвых», из последних силёнок пытающихся сохранить за собой статус «факб», и так почему-то хочется ткнуть в их перекроенные морды парочку фотографий девушки Леонардо Ди Каприо, например.  


Фото: Соцсети

 Тётки, вы всерьёз считаете, что можете на равных конкурировать с 20-летними в битве за мужские пиписьки?  

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 сентября 2020 года

29.09 / В среднем по миру цены на смартфоны выросли на 10 процентов

10.09 / Личное: “Легкий роман без особых обязательств”

29.10 / Ученые обнаружили гигантских эльфов на Юпитере

06.08 / Собаки не могут взять след, люди бросают свою одежду и другие общие черты таинственных исчезновений людей

28.08 / Игорь Миркурбанов выдвинул свою версию загадочной смерти Андрея Панина

15.08 / Валентина Легкоступова во время первых родов была на грани смерти

19.09 / Елена Крыгина, Мария Мельникова и Самира Мустафаева представили коллаборацию Calzedonia x Erborian

31.10 / Мнение: Золотая статуя Мао, голодающие фермеры и отбор кандидатов в президенты

09.10 / Медики назвали овощ, который нельзя совмещать с бананами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска