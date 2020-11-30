Отчаявшиеся – Личное мнение

30.11.2020, 3:18, Разное

Дана Борисова, которой, между прочим, целых 44 годика, отчаялась до такой степени, что сделала татуаж сосков. В том смысле, что покрасила их зачем-то в коричневый цвет.



Фото: Московский комсомолец

Старая баба с несвежей рожей, а всё туда же: цвет сосков, простигоспАди, освежает!



Ещё и не стесняется об этом рассказывать:

«Естественный, красивый татуаж нежного цвета. Как будто никаких манипуляций не было, но грудь становится более сексуальной и привлекательной».

https://t.me/lenamiro/7674

Посмотрела я на эту грудь.

Столетний силикон, уплыв в область подмышечных впадин, стоит колом «сосками вниз». На шее — глубокие борозды морщин. На силиконе — синюшные вены.

Ни правильно выставленный свет и профессиональная редактура видео не могут скрыть того, что Борисова — тётка не первой и даже уже не третьей свежести.

Зачем — вот зачем?! — потребовалось ей красить по бартеру соски в коричневый цвет, свойственный, вообще-то, смуглым женщинам Средиземноморья?

Смотрю я на всех этих полусветских куриц из «нулёвых», из последних силёнок пытающихся сохранить за собой статус «факб», и так почему-то хочется ткнуть в их перекроенные морды парочку фотографий девушки Леонардо Ди Каприо, например.



Фото: Соцсети

Тётки, вы всерьёз считаете, что можете на равных конкурировать с 20-летними в битве за мужские пиписьки?

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.