Мнение: Женский Анимус

30.11.2020, 3:12, Разное

Давайте про женского Анимуса расскажу на примере сегодняшнего письма.

А про мужскую Аниму потом.

Женский Анимус – это образ мужчины, который определяет женскую сексуальность.

Слова “секс” и “пол” и “половина” – это почти синонимы.

Человек сексуален постольку, поскольку имеет в виду партнера, обычно другого пола, но в любом случае комплементарного себе, настроен на него.

Сексуальность функциональна.

Это как если вы покупаете одежду себе или кому-то, вы имеете в виду рост, размер, то есть не в вакууме одежду подбираете, а представляя какое-то тело, примерную болванку. И вы имеете в виду еще какие-то параметры, от цветотипа и гендера до возраста и привычек.

Вы никогда не покупаете одежду вообще. Иначе бы вам было все равно, кошачье пальто покупать, мужское или на куклу Барби. А вам не все равно, вы представляете, для кого и зачем.

И так почти со всеми вещами в этом мире. Покупая стул, вы имеете в виду, кто на нем будет сидеть, или около какого стола он будет стоять. Все почти имеет свою пару, конкретную или гипотетическую, иногда не одну, но одну как минимум. Это и называется комплементарность.

И сексуальность особенно комплементарная вещь. У нее вообще нет смысла, если это не “кого-то” и не “с кем-то”.

Вот Анимус для женщины – это образ мужчины, относительно которого существует ее сексуальность и ее сексапил.

Очень сексуальная женщина – это значит, что ее Анимус не только универсальный, то есть традиционный, в хорошем смысле обычный, нормальный мужчина, но еще и сексуально активный и очень влюбленный в нее.

Если женщина фрустрирована – это значит, что у нее очень холодный Анимус, плюсующий с ней или вообще равнодушный к сексу, а иногда гей.

Сексуальные девиации могут означать, что Анимус у женщины имеет очень специфические вкусы и специфическое к ней отношение, не очень хорошее чаще всего или даже агрессивное.

Внешность Анимуса не имеет особого значения, не надо на этом циклиться, у некоторых женщин Анимус часто меняет имидж, у некоторых нет.

Проблемой имидж Анимуса становится лишь тогда, когда у вашего Анимуса тип, с которым у вас мезальянс. Например, нравятся только мужчины намного моложе, намного красивей или с другого социального этажа. Но это проблема вашей хлеборезки, а не сексуальных вкусов.

Чем обычней и ближе к вам или вашим реальным партнерам по имиджу (возрасту, эстетике, бэкграунду) ваш Анимус, тем лучше для вас. Но это в том случае, если вы его вообще можете увидеть, а не принимаете за Анимуса инкуба.

Инкуб – это фетишный образ для мастурбации.

Это чаще всего не имеет отношения к Анимусу. Не путайте это, пожалуйста.

Кормить инкубов вообще очень вредно как и других лярв. Вы сливаете им свою энергию и уменьшаете свою любовную ОЗ. Потом про это подробней расскажу.

Анимус не нуждается в том, чтобы вы его представляли ясно и физически. И большинство женщин не имеют со своим Анимусом никакого контакта и вообще имеют равнодушного, очень критично настроенного к ним Анимуса. Но принимают его голос за голос “низкой самооценки” или какой-то родительской фигуры. Иногда они обвиняют бывших мужчин в том, что те им уронили самооценку. Они сами уронили корону, когда услышали честные замечания своего Анимуса однажды. И получили от этого травму. После этого многие каждый день подклеивают корону корегой или клеем момент, чтобы она больше не падала.

А на самом деле им нужно подружиться со своими Анимусом. В идеале его влюбить. Или поменять его на другого и наладить с ним нежную связь.

Женщины, у которых любящий Анимус, без специфических вкусов, имеют прокачанный ресурс секса и хороший ресурс любви.

А женщины, которых их Анимус терпеть не может, имеют вот такой вот ресурс секса как на этих картинках и даже хуже.

И таких женщин все больше и больше.

Обсудим потом, как наладить с Анимусом связь, но сначала необходимо снять ЗВ.

Это жизненно необходимо, иначе не сделаешь даже шага, все пойдет на корм короне.

В сегодняшнем письме – очень яркий пример того, как женщина уходит в дисбаланс-минус со своим Анимусом, как у ее Анимуса вырастает большой плюс и как она теряет свой сексапил до отрицательных величин.

Из-за ЗВ.

Начинается все со слива в секс-онли. Точнее это уже не начало, но начало конца.

Вот это вот “любовник для секса, больше он ни на что не годен”.

Зеленый виноград плох тем, что под ним невозможно отрефлексировать дисбаланс-минус, кажется, что это такой баланс или даже, что ты – плюс в дисбалансе и любовник хотел бы с тобой отношений, но тебе он не нужен.

На самом деле любовник не только не любит, но и сексуального влечения почти не испытывает. Если мужчина испытывает влечение выше среднего, он и влюбляется тоже, влечение и любовь связаны и прямой и обратной связью.

А если он ничего серьезного не хочет, но это молодой мужчина, то для него это может вариант доступного секса, рака на безрыбье, или даже ночлега и ужина. И он постоянно оценивает женщину из плюса: “третий сорт еще не брак”, и эти оценки определяют ее фигуру в поле. Она ему отдается, а для женщины сексуальная близость это именно это – отдаваться, как бы ни врала ей корона, что она “берет”. Она ему отдается, а он на нее смотрит как на третий сорт.

Ее Анимус чувствует разочарование, становится равнодушным или даже брезгливо относится. Сами вы можете врать себе что угодно, это только хуже. Имеет значение реальное отношение любовников к вам и ваше на это согласие. Как бы ни была забита ваша рефлексия виноградом, поле объективно, и если мужчина считает вас некрасивой, неинтересной, ненужной, никакой, а вы с ним спите, вы теряете себя, как минимум теряете свою сексуальную привлекательность.

Если ЗВ у вас много как у автора и вам мерещатся повсюду ухажеры и поклонники как в последних письмах, к которым вы относитесь “недоверчиво”, все усложняется. Такая корона и такой ЗВ не дадут вам увидеть свой слив и растущий дисбаланс и вовремя покинуть его.

И с вами произойдет то, что произошло с автором.

Анимус ее настолько плюсует, что она вызывает сексуальное отвращение у мужчины, с которым у нее начались отношения. Он относится к ней хорошо, но спать с ней не может. Она обижается, злится, пытается выбивать секс. И от этого ее Анимус еще больше от нее отворачивается, еще больше ее презирает.

Но она не собирается это замечать. Она считает, что с ней все в полном порядке, это мужчина импотент и какой-то странный. И вообще-то это он ей как раз и противен, так думает она. И она опять собирается использовать молодых мужчин, то есть идет на новый цикл этого круга, точнее этой спирали вниз.

Возьмите любую картинку по ссылке выше и расскажите, что там с Анимусом у женщин.

И другие картинки, анекдоты и мемы на ту же тему можно.

Хорошие примеры тоже можно приводить.

И вообще про Анимусов давайте поговорим.