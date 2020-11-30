Мнение: Как в колонию НТВ не пустили…

30.11.2020, 3:04, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

15 ноября 2010 года (понедельник)

Приезжал Юра Удовенко.

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В «Новой» опубликован полный текст последнего слова Михаила Ходорковского. Резанули слова о том, что ему очень тяжело в тюрьме, и он не хочет там умереть, но не может позволить себе потерять человеческое достоинство.

Как это созвучно тем мыслям, которые роятся в моей голове уже год. Даже больше года. Они появились еще во время судебного процесса, который больше походил на фарс, чем на суд. А в тюрьме и колонии только окрепли. Главная задача, которая стоит передо мной сегодня – сохранить достоинство. Все остальное – вторично. Потому что если позволю себе слабость, если сломаюсь, нагнусь, то как с этим жить? Как смотреть в глаза людям?

16 ноября 2010 года (вторник)

Ездили в мечеть в Менделеевске. На Гаит–намаз Курбан-байрама.

Написал ходатайство о предоставлении мне возможности посетить мечеть еще несколько дней назад. Руководство колонии думало не долго: отказать нет оснований. В общем, было объявлено всем: если есть желание посетить мечеть в Курбан-байрам, пишите заявления. Написало тринадцать человек. Нам даже автобус выделили.

17 ноября 2010 года (среда)

Отнес в спецчасть заявление на имя прокурора Татарстана Кафиля Амирова.

В заявлении написал, что «….31 октября в ходе краткосрочного свидания с близкими, мне стало известно, что телекомпания НТВ на основании частей 3 и 4 статьи 24 УИК РФ обратилось в ФСИН России с ходатайством о разрешении съемок в ФБУ ИК-10 и записи интервью со мной. 1 ноября 2010 года я передал в отдел специального учета ФБУ ИК-10 свои согласия на интервью. На имя директора ФСИН РФ А.А.Реймера и начальника УФСИН РФ по РТ Д.З.Хамадишина. 4, 13 и 15 ноября 2010 года в ходе краткосрочных свиданий и встречи с адвокатом Ю. А. Удовенко, мне стало известно, что директор ФСИН Р.Ф.Реймер разрешил съемочной бригаде телекомпании НТВ посетить ФБУ ИК-10, осуществить съемки и записать интервью со мной. Однако должностные лица УФСИН РФ по РТ препятствуют работе журналистов, выдвигая все новые и новые причины для срыва съемок.

Таким образом, в действиях должностных лиц УФСИН РФ по РТ есть признаки уголовно – наказуемого деяния, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 144 УК РФ».

Ну и в конце заявления попросил принять меры прокурорского реагирования и направить заявление по подследственности «для принятия решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении в возбуждении уголовного дела».

Посмотрим, что скажет в свое оправдание УФСИН.

18 ноября 2010 года (четверг)

Около штаба увидел машину телекомпании «5 канал». Оказалось, что телевизионщики приехали снимать историю о кошке–наркокурьере. Чем не двойные стандарты? Мурку снимать – пожалуйста! Милости просим! Муртазина – извините! Табу! Потому что кошка не говорит? А Муртазин может наговорить? Чтобы заткнуть мне рот, можно пойти и на преступление? В прямом смысле слова! Преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 144 УК РФ.

20 ноября 2010 года (суббота)

В спецчасти ознакомили с сопроводительным письмом к моему заявлению на имя начальника УФСИН РФ по Татарстану о моем согласии на встречу с журналистами НТВ. Оказалось, что заявление было направлено адресату через 15 дней после того, как я отнес его в спецчасть. Это притом, что уголовно-исполнительное законодательство четко регламентирует сроки: три дня и ни минутой больше. 1 ноября принес. Значит, 4 ноября его должны были отправить адресату. 4 ноября! А никак не 15-го. А точно такое же заявление на имя Реймера, похоже, вообще не было отправлено.

Фотография отсюда