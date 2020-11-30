 

Мнение: В Тыграе сбит МиГ-23 ВВС Эфиопии

30.11.2020, 2:58, Разное

Несмотря на поражения и потерю столицы незалежный Тыграй не сдается. На следующий день после того, как правительство объявило о победе и прекращении боевых действий, во время бомбардировки был сбит самолет ВВС Эфиопии. Огнем с земли был уничтожен МиГ-23.
Пилот спасся, но попал в плен. В общем, победа в открытой войне плавно перетекает в контрпартизанские операции против НФОТ.
С военной точки зрения потеря 1 самолета ничего не меняет, но дает возможность НФОТ бить себя тапком в грудь и заявлять, что борьба продолжается. Насколько их хватит, зависит от поддержки местного населения – тут собственно и кроется ответ, считают ли местные НФОТ представителями своих интересов или обычными узурпаторами народного доверия.

Видео с пилотом – https://twitter.com/ermhaile/status/1333147042110197766

Источник: Colonel Cassad



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