Квят рассказал о столкновениях и пожаре на гонке F1 в Бахрейне

30.11.2020, 2:34, Новости дня

Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят рассказал о столкновении с болидом пилота команды Haas Ромена Грожана на гонке «Формулы-1» в Бахрейне.

Столкновение произошло на первом круге. После него болид Грожана врезался в стену, развалился на две части и загорелся. Француз был госпитализирован с ожогами. По словам Квята, «это был страшный момент». Поначалу он «сильно разозлился» на Грожана, который «въехал» в болид россиянина, но, увидев «в зеркалах огонь», Квят стал «надеяться, что с ним все в порядке».

«Мне сразу не понравилось то, что я увидел в своих зеркалах. Рад, что с ним все в порядке. На самом деле, этот случай должен послужить напоминанием опасности нашего дела», – приводит слова российского пилота ТАСС со ссылкой на Autosport.

Сразу после возобновления гонки Квят столкнулся с болидом BWT Racing Point, которым управлял Лэнс Стролл. Машина Стролла перевернулась и вылетела на обочину. Квяту назначен десятисекундный штраф, он «не разделяет мнение стюардов по этому поводу» и считает, что ему «некуда было деваться».

Грожан сообщил, что «в порядке». Он заявил: «Ну, не совсем в порядке. Спасибо за ваши сообщения, несколько лет назад я не был сторонником гало (устройство безопасности), но без него сейчас я бы не смог с вами говорить». Он поблагодарил медицинский персонал.

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, третье – его партнер по команде таец Александер Албон. Квят стал 11-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал шестым.