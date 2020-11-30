Мнение: Путин с рулем

30.11.2020, 2:10, Разное

В интернете гуляет фотография памятника Путину с рулем.

Это фейк, нет такого памятника. В оригинале у памятника – лицо не Путина. Это памятник водителю, который установили в Волгограде еще в 2012 году.

И мне непонятно, зачем памятнику приделали лицо Путина?

Чтобы продемонстрировать, что памятник водителю с лицом Путина – куда более уместен, чем памятник простому работяге-водителю?

Фотографии оригинала памятника отсюда