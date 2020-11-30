Мнение: Путин с рулем
30.11.2020, 2:10, Разное
В интернете гуляет фотография памятника Путину с рулем.
Это фейк, нет такого памятника. В оригинале у памятника – лицо не Путина. Это памятник водителю, который установили в Волгограде еще в 2012 году.
И мне непонятно, зачем памятнику приделали лицо Путина?
Чтобы продемонстрировать, что памятник водителю с лицом Путина – куда более уместен, чем памятник простому работяге-водителю?
Фотографии оригинала памятника отсюда
Источник: Ирек Муртазин
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет