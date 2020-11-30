В Петербурге пасынок миллиардера погиб под колесами БТР

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30.11.2020, 1:46, Новости дня

28 ноября на полигоне под Санкт-Петербургом на вечеринке в стиле милитари погиб 38-летний мужчина. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Следственный комитет открыл уголовное дело по факту оказания платных услуг в организации “мероприятия в военном стиле”, которое не отвечало требованиям безопасности.

“При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия”, – сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала Life Shot, военную реконструкцию заказала супруга одного из участников мероприятия, бизнесмена и сына миллиардера Аркадия Скорова Михаила. Источник канала в правоохранительных органах сообщил, что реконструкция стоила 250 тыс. рублей ($3220), она была организована в честь дня рождения Михаила Скорова.

“Движение БТР стартовало по условному сигналу, после стука по броне. Водителю Александру Торопову показалось, что сигнал был дан и он начал движение. В этот момент произошел наезд на 38-летнего Андрея Кожевина. Его голова попала под колесо”, – отмечено в посте.

Погибший Кожевин – сводный брат именинника, пасынок миллиардера Скорова, пишет “Медуза”.

Life Shot отметил, что организатором реконструкции может быть водитель БТР Александр Торопов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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