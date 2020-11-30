 

Деятели культуры Армении попросили Россию вернуть пленных из Азербайджана

30.11.2020, 1:40, Новости дня

Армянские деятели культуры организовали в воскресенье в Ереване акцию, в рамках которой прошлись от площади Свободы до посольства России, передав диппредставительству письмо с просьбой оказать содействие в возвращении военнопленных из Азербайджана.

«Мы просим российских дипломатов помочь и возвратить на родину плененных наших солдат. Также просим, чтобы РФ помогла найти пропавших без вести и тела наших военнослужащих», – передает ТАСС слова одного из инициаторов шествия, актера Гранта Тохатяна.

Отмечается, что у здания правительства Армении уже несколько дней проходят акции протеста. Демонстранты требуют вернуть армянских военнопленных, которые удерживаются Азербайджаном.

Ранее в Армении состоялись акции протеста против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки премьера, создания временного правительства и организации досрочных выборов.

Пашинян в свою очередь призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос «со скулящими под стенами» протестующими. После этого руководитель офиса вице-премьера Армении Вараг Сисерян сообщил об отставке, а депутат правящей фракции «Мой шаг» Гаяне Абраамян отказалась от мандата.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны.



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