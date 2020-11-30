 

Молдавия вернулась к режиму чрезвычайного положения из-за COVID-19

30.11.2020, 1:40, Новости дня

С 30 ноября в Молдавии вводятся новые ограничения в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщают информационные агентства.

Страна возвращается к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения. Новые меры будут действовать до 15 января. Компаниям рекомендуется перевести часть сотрудников на удаленный режим работы, усилить защитные меры на рабочих местах – ввести строгий мониторинг состояния здоровья людей, следить за наличием средств защиты от вируса и предпринять другие шаги по предотвращению распространения COVID-19, передает ТАСС.

Ресторанам, барам и кафе запрещено работать с 22.00 до 07.00,  ночные клубы, кинотеатры, театры и концертные залы закрываются, запрещены спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады с физическим присутствием людей. Вводится запрет на посещение парков, нельзя собираться группами более трех человек. Граждане старше 63 лет должны покидать дом только с целью покупок продуктов или медикаментов. В стране зафиксировано 105852 случая коронавируса (1712 за сутки), больницы Кишинева заполнены на 90%, в регионах – около 85%.

Напомним, решение о введении режима ЧП было принято несколько дней назад. Режим ЧП в области общественного здравоохранения в республике уже действовал до 1 октября, затем было принято решение, что в каждой административно-территориальной единице местные власти будут самостоятельно принимать решение по мерам борьбы с коронавирусом.



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