Байден собрался назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома
30.11.2020, 1:40, Новости дня
В группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины, среди которых будет экс-глава пресс-службы Госдепа Джен Псаки, сообщают американские СМИ.
По информации журналистов, входящих в пресс-пул Байдена, он планирует назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома. Сейчас она является советником переходной команды Байдена. Директором по коммуникациям Белого дома Байден хочет назначить Кейт Бедингфилд, передает ТАСС.
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