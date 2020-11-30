 

Байден собрался назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома

30.11.2020, 1:40, Новости дня

В группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с журналистами, войдут только женщины, среди которых будет экс-глава пресс-службы Госдепа Джен Псаки, сообщают американские СМИ.

По информации журналистов, входящих в пресс-пул Байдена, он планирует назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома. Сейчас она является советником переходной команды Байдена. Директором по коммуникациям Белого дома Байден хочет назначить Кейт Бедингфилд, передает ТАСС.



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