«Семен Петрович, возможно, иностранный агент»

30.11.2020, 0:56, Разное

Депутаты планируют объявить вне закона любые «связи с иностранцами».

Не устает рука у альтернативно одаренных депутатов и сенаторов. Один за другим они, как ошпаренные, рождают все новые и новые инициативы, должные защитить нашу национальную безопасность от тлетворного влияния Запада. На этот раз предлагается объявить, по сути, «враждебной деятельностью» любые, как говорили раньше, «связи с иностранцами».

Василий Пискарев (глава думского комитета по безопасности), Андрей Исаев, Дмитрий Савельев и другие депутаты Госдумы вместе с сенаторами Андреем Климовым и Олегом Мельниченко внесли в Госдуму проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части уточнения ответственности за нарушение порядка деятельности лиц, выполняющих функции иностранного агента».

Суть очередного законодательного мракобесия крайне проста: обязать всех, кто распространяет (в том числе в интернете) любую информацию об организациях, которые признаны «иностранными агентами», а также их материалы, в обязательном порядке указывать, что они этими «агентами» являются.

За нарушение — штраф «с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой».

Для жителей — от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Такое же наказание — за распространение информации или материалов незарегистрированной НКО, которая признана «иностранным агентом» без указания на «иноагентский» статус.

Закон о том, что незарегистрированные НКО можно признавать «иноагентами», внесенный примерно этим же творческим коллективом борцов за национальную безопасность, — о чем автор недавно писал, — еще даже не принят, но им уже пользуются, как принятым.

И также наказание — за распространение информации о физическом лице, признанном «иноагентом», или его материалов, без указания, что оно этим «агентом» признано.

Это еще не все: те, кто признан «иностранными агентами», обязаны указывать этот факт не только при любом распространении своих материалов, но и при направлении любых материалов в государственные органы.

Не указал? Штраф: для жителей — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Наказание ждет и граждан, являющихся не только учредителями или руководителями, но и рядовыми участниками или членами любых НКО-«иноагентов» (в том числе незарегистрированных).

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В случае если они «при осуществлении ими политической деятельности» (как известно, «политической деятельностью» теперь можно объявить все что угодно) будут производить или распространять какие-либо материалы или направлять их в государственные органы, не указав при этом, что являются «иностранными агентами».

Не указал? Штраф до 5 тысяч рублей.

Во всех приведенных случаях, как и раньше, штраф — с «конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой».

Переведем это псевдоправовое безумие на русский.

Тем, кто пока еще не признан «иностранными агентами», запрещается (в том числе в интернете) — под угрозой штрафа и изъятия компьютера, планшета, ноутбука, мобильного телефона — упоминать «иностранных агентов», не указав, что они — «иностранные агенты». Неважно, идет речь об НКО или о гражданах, признанных «иностранными агентами». Примерно так же запрещено упоминать о террористических организациях, не указав, что они «запрещены в РФ».

Тем, кто уже признан «иностранными агентами, запрещается где-либо упоминать о себе, а также обращаться в государственные органы, не сообщив о себе, что они — иностранные агенты». Под той же угрозой.

Иначе говоря, любой гражданин, упоминая в публичном пространстве о ком-либо — о другом гражданине или об общественной организации, — должен сперва убедиться, что упоминаемый еще не признан «иностранным агентом».

Более того, даже упоминая о себе самом, он должен убедиться, что он сам «иностранным агентом» еще не признан.

При этом полный список «иностранных агентов» найти на сайте Минюста затруднительно, а с учетом последних законодательных инициатив он будет форсировано пополняться.

Видимо, скоро придется писать в скобках после каждой называемой в «паблике» фамилии или названия организации «возможно, иностранный агент».

Что дальше?

Звезды на одежде «иностранных агентов» для их надежного опознавания? Несмываемое клеймо на лбу? Принудительно вшитый чип? Автоматическое признание иностранным агентом любого, кто не указал, что распространяет информацию «иностранного агента»?

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

P.S.

Более двух десятков российских НКО обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и комиссару по правам человека Совета Европы Дунье Миятович с жалобой на последние законодательные инициативы об «иностранных агентах».

Они указывают, что эти проекты направлены на подавление деятельности российских НКО, общественных объединений, филиалов международных неправительственных НКО, на «дальнейшее ограничение прав жителей РФ на свободу ассоциаций, на свободу мирных собраний, на свободное выражение мнения, на свободу распространения и получения информации».

И пишут, что «будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее».

Сложно не согласиться.