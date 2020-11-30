 

Степанов проверил больницы в Житомирской области, где лечат COVID-19. В двух врачи и пациенты всем довольны

30.11.2020, 0:52, Новости дня

29 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов без предупреждения проверил городские больницы №1, №2 Житомира и областную клиническую больницу, которые принимают пациентов с COVID-19. Об этом Степанов написал в Facebook.

По его информации, первые две больницы полностью обеспечены кислородом, есть даже запас концентраторов.

“Пообщался с несколькими пациентами. Никаких проблем с госпитализацией у них не возникло. Из лекарственных средств ничего не докупают, кроме витаминов. Оптимистично настроен и медицинский персонал, в частности проблем с надбавками там нет”, – подчеркнул министр.

Проблемы, по словам Степанов, обнаружились в Житомирской областной больнице, которая была определена для лечения пациентов с COVID-19 6 ноября.

“Договор с Национальной службой здоровья у них до сих пор не подписан. В то же время там уже принимают больных коронавирусной инфекцией, госпитализировано 11 человек”, – отмечено в посте.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/829865200889810

Глава Минздрава считает, что в ситуация с инфекционным контролем в этой больнице “ужасная, ведь его нет”. Врачи рассказали Степанову, что не имеют доступа к средствам индивидуальной защиты.

“Обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики по кислородным точкам. Подано было 117, в реальности их 66. Оказалось, что в статистику попадают вроде “свободные” кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19 (например, реанимациях, где лечатся больные с инфарктами или инсультами)”, – сообщил министр.

В Украине последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день. Так, на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая. За 26 ноября в Украине выявили 16 218 больных COVID-19. В воскресенье 29 ноября в стране зафиксировали снижение заболевших до 12 978 новых случаев за сутки.

За все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, выздоровело 339 378, скончалось 12 213 больных COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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