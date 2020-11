Месси посвятил гол Марадоне и получил желтую карточку

30.11.2020, 0:52, Новости дня

Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси 29 ноября во время матча против Осасуны посвятил гол легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который умер 25 ноября. Видео опубликовано на странице клуба в Twitter.

После забитого мяча на 72-й минуте матча Месси снял футболку своей нынешней команды, под которой была футболка аргентинского клуба “Ньюэллс Олд Бойз” – в которой в конце карьеры сыграл пять матчей Диего Марадона.

A moment for eternity. pic.twitter.com/nZt2LLfg1r

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020

ВИДЕОВидео: Wouva / YouTube

Lionel Messi celebrates his goal by unveiling a special Newell’s Old Boys shirt

In memory of Diego Armando Maradona pic.twitter.com/nhWPycHCO8

— Goal (@goal) November 29, 2020

На своей странице в Instagram Месси опубликовал свое фото и Марадоны в одинаковых футболках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

За нарушение Месси получил желтую карточку.

Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет.

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за “Бока Хуниорс” (1981–1982, 1995–1997), “Барселону” (1982–1984) и “Наполи” (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.