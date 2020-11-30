В РФ отмечают День государственного герба

30.11.2020, 0:46, Новости дня

В понедельник исполняется 27 лет со дня утверждения государственного герба Российской Федерации. 30 ноября 1993 года официальным гербом РФ стал двуглавый орел. Как отмечают социологи, именно его россияне считают одним из главных символов страны.

30 ноября отмечается День Герба Российской Федерации. Герб – это часть особой атрибутики, которая отличает страну от других государств, подчеркивает независимость и историческую самобытность нации. Державная символика включает в себя гимн, флаг и официальный знак. Герб РФ – это особая эмблема, выполненная в соответствии с геральдическими канонами. Он был утвержден 30 ноября 1993 года.

Орел с двумя головами в разном цвете и исполнении находился на гербе со времен Московского государства, правления Ивана III, и до 1918 года, то есть дольше пяти веков. В геральдике орел символизирует бессмертие, мужество, дальновидность и силу. Древние греки отождествляли орла с Зевсом, римляне – с Юпитером, германцы – с Одином. На Руси орел – царская птица. Орел на гербе РФ выступает символом борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества.

Самый древний в РФ двуглавый орел находится на Боровицкой башне Кремля. По утверждению некоторых историков, он появился там в 1490 году. За пятивековую историю российский герб не раз изменял свой форму и цвет, например, в одно время меняли местами скипетр и державу. На орле образца 1577 года вместо двух корон была одна с крестом.

В основе герба РФ – исторический герб Российской империи. Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую преемственность в цветовой гамме гербов конца XV-XVII века. Рисунок орла восходит к изображениям на памятниках эпохи императора Петра I. Над головами орла изображены три исторические короны Петра I, символизирующие в новых условиях суверенитет как всей Российской Федерации, так и ее частей, субъектов Федерации, в лапах – скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и единое государство, на груди – изображение всадника, поражающего копьем дракона. Три ряда перьев на крыльях птицы отсылают к единству доброты, красоты и истины. Скипетр стал знаком государственного суверенитета. Его украшает такой же двуглавый орел, сжимающий такой же скипетр и так до бесконечности. Держава выступает эмблемой могущества и целостности.

Как считает первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, верность своим символам и способность пронести их сквозь века составляют особую гордость и служат залогом преемственности жизни народов. «Исторический путь государственных символов тесно переплетается с судьбой страны и ее людей. Это и их история и их сегодняшний день. Символы выражают особенности исторического пути и отличительные черты любой страны. Так российские государственные символы отражают традиции и нравственные ценности русского народа. Кроме того, они способствуют объединению общества, обладая узнаваемым кодом, который не зависит от господствующих сейчас власти и идеологии», – пишет Рукавишникова в колонке «Газеты.ru».

Сенатор убеждена, что в жизни каждой страны значение госсимволов огромно, потому что «они неотъемлемый атрибут любого независимого государства, олицетворяющие судьбу, значимость и предназначение нации». Она напомнила, что семь лет назад по инициативе президента Владимира Путина был принят Федеральный конституционный закон о более широком использовании госсимволов. «С тех пор на образовательных учреждениях всегда вывешен флаг. С тех пор в День знаний перед первым уроком, а также во время различных торжественных мероприятий, проводимых образовательными учреждениями, исполняется гимн Российской федерации», – отметила Рукавишникова.

По ее словам, важно не только популяризовать, но и защищать, оберегать важные для каждого россиянина символы от поругания и публичных оскорблений. При этом опросы последних лет указывают на то, «что отношение наших соотечественников к госсимволам постепенно меняется в лучшую сторону». «Во многом этому способствуют, как изменения в законодательства, так и то, что патриотическое воспитание становится одним из приоритетных направлений государственной политики. Остается только надеяться, что такая положительная динамика сохранится и уважение россиян к госсимволам с течением времени будет только возрастать», – уверена сенатор.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, большинство россиян испытывают чувства восхищения и гордости при прослушивании национального гимна, а также при виде государственного флага и герба. Публичное оскорбление госсимволов РФ запрещены законом. Таким образом люди, оскорбляющие символы принадлежности к своей стране, не только нарушают закон РФ, но и оскорбляют чувства миллионов россиян.

Надругательство над государственным гербом или флагом Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

В интернете госсимволы и институты власти также защищены от оскорбления и неуважительного использования, такие материалы подлежат удалению, авторы могут быть оштрафованы на сумму до 300 тыс. рублей, а в случае повторения правонарушения предусмотрена возможность административного ареста на срок до 15 суток. Согласно закону, при обнаружении информации, оскорбляющей госсимволы, генеральный прокурор или его подчиненные могут обратиться в Роскомнадзор и потребовать удалить данные материалы. Также могут быть заблокированы ресурсы, распространяющие подобную информацию и не удалившие ее.

В РФ закон об оскорблении государственных институтов и смволов власти определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, явное неуважение к государственным символам, оскорбляя тем самым историческую память и подрывая общественные устои. Но закон не ограничивает людей в критике власти и не посягает на их свободы.

Опрос ВЦИОМ в 2020 году показал, что 68% россиян считают, что больше всего современной РФ подходит нынешний герб с золотым двуглавым орлом, 12% ответили, что предпочли бы герб СССР с серпом и молотом на фоне земного шара, еще 7% – что новый специально созданный герб, 4% – что герб Российской империи с черным двуглавым орлом.