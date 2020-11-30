 

На акциях протеста во Франции пострадали почти 100 полицейских

30.11.2020, 0:46, Новости дня

Число полицейских и жандармов, пострадавших во время субботних демонстраций во Франции, возросло до 98 человек, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

Он выразил полицейским «полную поддержку» и заявил, что «виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности». При этом двое участников протестов пожаловались в генеральную инспекцию полиции на насилие со стороны правоохранителей, передает ТАСС.

В субботу в Париже группа людей в черной одежде спровоцировала беспорядки на акции протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности». В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 130 тыс. человек. Задержаны более 80 демонстрантов.



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