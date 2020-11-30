Байдену потребовалась медицинская помощь

30.11.2020, 0:46, Новости дня

Джозеф Байден, который объявил себя избранным президентом США, вывихнул лодыжку, сообщают его представители.

В субботу он «поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджером, и вывихнул лодыжку». Вместе с журналистами Байден около 16.00 (00.00 мск) прибыл к ортопеду. При этом сотрудники СМИ видели только автомобили кортежа, а не самого Байдена, так как им не разрешили выйти из микроавтобуса, передает РИА «Новости».