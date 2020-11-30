 

Инсульты у молодых стали встречаться чаще инфарктов. Ученые недоумевают

30.11.2020, 0:08, Разное


1
минута

Что обнаружили ученые

Ученые проанализировали данные из случайной выборки в 3 миллиона пациентов из крупной базы данных PharMetrics Legacy. Они фокусировались на людях в возрасте 15-44 лет, которые проходили лечение в США с 2001 по 2014 год.

Авторы исследования обнаружили, что заболеваемость инсультом среди людей в возрасте 25-34 лет увеличилась на 48% за 10 лет, среди людей в возрасте 25-44 лет – на 28%. В то же время, значительного изменения заболеваемости инфарктом миокарда в этих группах они не нашли.

Почему это сложно объяснить

Механизмы развития инфаркта миокарда и ишемического инсульта во многом похожи. Инфаркт развивается, когда вследствие атеросклероза сужаются коронарные артерии, нарушается кровоснабжение сердечной мышцы и ее участок отмирает. Считается, что при инсульте в большинстве случаев происходит аналогичный процесс с частью головного мозга.

Основными факторами ишемической болезни сердца (которая предшествует инфаркту) и ишемического инсульта считают высокое артериальное давление, повышенный уровень «плохого» холестерина в крови, сахарный диабет, курение, ожирение, нездоровое питание и низкий уровень физической активности. Эти факторы называют факторами сердечно-сосудистого риска. Для профилактики инфаркта и инсульта рекомендуют принимать одинаковые меры.

Таким образом, логично ожидать, что динамика заболеваемости инсультом и инфарктом должны идти «плечо к плечу».

Чем может быть обусловлена такая разница
«Другие» факторы

Ученые указывают, что обычно инфаркты у молодых людей развивается вследствие ишемической болезни сердца. В этом случае действительно срабатывают перечисленные выше факторы сердечно-сосудистого риска. Однако в данном случае авторы исследования выдвинули гипотезу, что инсульт в молодом возрасте может развиваться и под действием других – не сердечно-сосудистых – факторов. По их мнению, именно количество таких инсультов и увеличивается.

«Ранее считалось, что доля инсультов, связанных с сердечно-сосудистыми факторами, должна расти. Но в своем исследовании мы смогли показать, что это не так», – утверждает Майкл Лепперт (Michelle Hu Leppert), невропатолог, доцент Медицинской школы Колорадского университета в Авроре, соавтор исследования.

Авторы исследования умалчивают, о каких именно факторах, не связанных с сердечно-сосудистыми, риска идет речь. (Известно, например, что его развитие могут провоцировать воспаление и инфекция. К триггерам инсульта, в частности, относят загрязненный воздух).

Инсульт стали лучше узнавать

Еще одна возможная причина изолированного роста количества инсультов – улучшение их диагностики, указывают ученые. Новые методы, включая более широкое применение магнитно-резонансной томографии, приводят к тому, что этот диагноз чаще ставят. Кроме того, вероятно, люди стали лучше знать симптомы инсульта.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Жена Петросяна утверждает, что не прибегала к услугам суррогатной матери: «Шифровка — мое второе я»

27.11 / Скандалы: Цена дистанта

04.11 / “Передать “привет” от вас Г.?”: Яна Кошкина прозрачно намекнула на отношения с Гариком Харламовым

17.09 / Отзыв российских силовиков от границ с Белоруссией объяснили: Лукашенко не собираются удерживать у власти

03.08 / Мнение: Когда отпустят россиян?

05.07 / Спевшая про побои в уральском монастыре Ксения Собчак не смогла попасть в ноты

16.09 / Максим Галкин показал занятия Лизы и Гарри в тренажерном зале

23.07 / Кристина Асмус поразила фанатов фотографией в изысканном платье

27.06 / Крис Эванс хранит в архиве ролик, где танцуют актеры фильма «Первый мститель: Противостояние»

30.07 / Как подготовиться к сезону простуд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска