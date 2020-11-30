Люди, которые в огне не горят

30.11.2020, 6:51, Разное

Мы как-то писали о людях-факелах, умудряющихся вспыхивать без какой-либо видимой причины. Сегодня пойдет речь о людях, также водящих дружбу с огнем. Из самого страшного огня они выходят, абсолютно невредимыми. Их называют людьми-саламандрами.

Поликарп Смиренский Несгораемый

Самая первая история о таком «огнестойком» человеке датируется II веком н.э. Неизвестно, чем прогневил жителей своего города Поликарп Смиренский, но видимо достал он их крепко, если приговором была не просто казнь, но казнь мучительная – сожжение на костре. Однако когда поленья выгорели все до последнего, зрители увидели негодяя живым и невредимым. Судьи, посовещавшись, решили, что хотя небо и пощадило Поликарпа, но им тут, на земле, виднее и приговорили преступника к казни повторно. Но на этот раз палач пронзил Поликарпа копьем.

Безгрешная Мария Сонне

В XVIII веке в Провансе (Франция) жила девушка Мария Сонне, о которой шептались, что она не боится огня. Слухи дошли до короля Людовика XV и тот пожелал увидеть Марию и заодно решить ее судьбу. Для «следственного эксперимента» разожгли огромный костер, и девушка вошла в огонь. В течение часа она находилась в самом центре пламени и вышла из него абсолютной невредимой. Входящие в состав комиссии врачи составили акт, в котором указали, что ни волосы, ни ресницы, ни одежда девушки не пострадали. Церковники, посовещавшись, вынесли вердикт: «девушку оградила рука Господня, ибо дитя безгрешно».

Безбашенный студент Бруно Кассиоли

В то же время в Падуе (Италия) в местном университете грыз гранит науки некто Бруно Кассиоли. Свою уникальную способность он использовал для розыгрышей. Однажды на глазах хозяина мыловарни он «нечаянно» упал в чан с кипящей щелочью. Мыловар побелел от ужаса. Ему было глубоко начхать на Бруно, но перспектива доказывать властям, что он вовсе не собирался убивать несчастного студента, его совсем не радовала. Предстояли «следствие», объяснительные, взятки судьям и т.д. т.п.

Второй удар на него обрушился, когда Бруно начал вылезать из чана, изображая из себя ходячего покойника. Вдоволь насмеявшись над до смерти перепуганным мыловаром, молодые люди объяснили ему, что все это было только шутка, розыгрыш. Пришедший в себя хозяин мыловарни разразился тирадой в смысле, что лучше бы Бруно действительно сварился!

Понятно, что учиться веселому Бруно было некогда и его выгнали из университета за прогулы и неуспеваемость. Кассиоли рассудил, что своим даром он заработает гораздо больше, чем ученой степенью и поехал в Германию, где начал давать представления. Но очень скоро кто-то из зрителей «стуканул» святым отцам и «чародей» предстал перед судом инквизиции. В отличие от Марии, Бруно был подвержен всем существующим порокам, на «безгрешного» никак не тянул, дар его признали «от дьявола», юношу пытали и казнили.

Чернокожий «фокусник» Натан Коукер

Чернокожий мальчик Натан Коукер был рабом. Однажды вечно голодный Натан работал на кухне. Он улучил момент, когда кухарка на минуту вышла, сунул руку в кипящую кастрюлю, вытащил горячую клецку и съел. К его удивлению, никакой боли он не почувствовал. С тех пор негритенок полюбил работать на кухне и таскал прямо из кастрюли варившееся там мясо, овощи и даже снимал жир с кипящего бульона.

После отмены рабства Натан работал в кузнице и неоднократно демонстрировал «фокусы»: брал в руки раскаленный металл, ходил по раскаленной добела лопате. Фирменным номером Коукера было брать с ладони в рот расплавленный свинец и держать его там, пока тот не застынет.

Все это можно было бы отнести в разряд мифов, легенд и баек, но ученые факт существования феномена «несгораемых людей» признают, поскольку они благополучно дожили до XX века, и тут уж никуда не деться.

Люди-саламандры века сегодня

В 80-х годах XX века в Индии один из рабочих свалился в бочку с варившемся гудроном. К огромному ужасу и радости товарищей «заживо сваренный» спустя несколько минут вылез из бочки живой и здоровый. Прибывшие врачи ожогов на его теле не обнаружили.

В 2005 году аргентинец Антонио Акосте в присутствии прессы, нотариуса, ученых и врачей залез в хлебопекарную печь, одетый лишь в легкие брюки, рубашку, свитер и просидел 20 минут в 300-градусном аду. На вопрос, не страшно ли ему было решиться на такой эксперимент, Антонио ответил, что ничуть. Он уже неоднократно проделывал этот трюк на спор. В конце концов аппетиты его разыгрались и аргентинцу захотелось мировой славы. Его мечта исполнилась: достижение Акосте было занесено в книгу рекордов Гиннесса.

В 2004 году 56-летний малазийский монах Лим Бун Хва в присутствии нескольких сот зрителей залез по горло в чан с варившейся кукурузой. Через 30 минут кукуруза сварилась, монах – нет.

Рабочий Новокузнецкого сталелитейного завода Александр Силин безбоязненно подставляет руку под струю расплавленного металла, а житель Ульяновска Раиль Булатов – под струю расплавленного пластика.

Разгадка есть?

Сами «несгораемые» никак не объясняют свои уникальные свойства, поскольку это является тайной для них самих. У ученых пока две версии. Согласно первой люди-саламандры являются носителями особой формы белковой жизни, не боящейся высоких температур. По второй они создают вокруг себя защитное поле, оберегающее их от пламени.

Для нас же наиболее интересно другое: эта способность – своеобразная аномалия или проявление скрытых резервов человеческого организма? Согласитесь, что второе гораздо предпочтительнее.