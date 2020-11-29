МИД Омана осудил убийство иранского физика-ядерщика Фахризаде

29.11.2020, 23:52, Новости дня

Министерство иностранных дел Омана осудило убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявив, что оно противоречит гуманитарному и международному праву, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран (Мохаммадом Джавадом Зарифом), в ходе которого выразил соболезнования султаната в связи с убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде и осудил это действие и все, что противоречит божественным законам и гуманитарному и международному праву», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, Иран считает, что за убийством «отца» его ядерной программы стоят США и Израиль. В самих США СМИ заявили, что Фахризаде, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном.

Между тем экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Иран решили сделать легкой мишенью для действующего президента США Дональда Трампа.