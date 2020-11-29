 

МИД Омана осудил убийство иранского физика-ядерщика Фахризаде

29.11.2020, 23:52, Новости дня

Министерство иностранных дел Омана осудило убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявив, что оно противоречит гуманитарному и международному праву, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди провел телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран (Мохаммадом Джавадом Зарифом), в ходе которого выразил соболезнования султаната в связи с убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде и осудил это действие и все, что противоречит божественным законам и гуманитарному и международному праву», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, Иран считает, что за убийством «отца» его ядерной программы стоят США и Израиль. В самих США СМИ заявили, что Фахризаде, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном.

Между тем экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Иран решили сделать легкой мишенью для действующего президента США Дональда Трампа.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / В РФ объяснили падение доверия пользователей к американским соцсетям

08.07 / Анонсирован прямой эфир с главой ЕАО о ситуации с коронавирусом

29.06 / Финалист конкурса «Лидеры России» стал замглавы Ростуризма

26.11 / Эксперт МГУ сказал, где РФ будет использовать ядерные двигатели

16.08 / Штаб Трампа: Камала Харрис имеет право баллотироваться в вице-президенты

07.10 / “Жизнь людей дороже”. Глава Полтавской ОГА призвал политиков не использовать тему карантина “для рейтингов”

04.07 / Американка съела 48 хот-догов за 10 минут

01.08 / Le Monde – в разгар эпидемии пожилым французам отказывали в доступе к больничным местам

29.07 / Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии

31.08 / Сахалинская область решила отказаться от бензина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска