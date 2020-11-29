 

Стали известны подробности плана по достройке «Северного потока – 2»

29.11.2020, 23:52, Новости дня

Как следует из извещения мореплавателям, опубликованного государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде, работы по строительству газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии планируют завершить в 2020 году.

В документе сообщается, что в исключительной экономической зоне Германии работы будут проводиться, вероятно, с 5 по 31 декабря. Работы запланированы на участке к югу от Адлергрунд – это последняя точка газопровода до экономической зоны Дании. В Nord Stream 2 AG сообщили, что на этом этапе запланирована «укладка отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода». Однако в компании не подтвердили дату возобновления работ, пояснив, что сроки зависят от нескольких факторов, включая погоду. Извещение действительно до 15 января, передает ТАСС.

Напомним, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что достройку «Северного потока – 2» намерены начать в начале декабря. В Fitch не исключили, что «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года. Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава считает, что «Северный поток – 2 может быть достроен к лету 2021 года.



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