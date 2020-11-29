Взрыв произошел в квартире в Ленинградской области

29.11.2020, 23:52, Новости дня

В однокомнатной квартире во Всеволожске произошел взрыв, причину которого пока не установили, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщил Дрозденко в соцсети «ВКонтакте», по предварительной информации, «взрыв (неустановленной причины) произошел в квартире» на улице Добровольского «в жилом доме на 12-м этаже». По словам Дрозденко, уже ликвидировано «возгорание 10 кв. метров». В результате взрыва и пожара «повреждены чердачное перекрытие, межкомнатная перегородка, ограждение лоджии, между квартирам 203 и 204 – межквартирная перегородка, квартира 205 – трещины на межкомнатных перегородках».

Подчеркивается, что «погибших и пострадавших в поверженных квартирах не обнаружено», несколько жильцов, «по предварительной информации, самостоятельно обратились за медицинской помощью». Как сообщал ряд СМИ, причиной пожара могла стать детонация газового баллона, передает РИА «Новости».