 

Протесты в Беларуси. Силовики задержали более 300 участников воскресного марша

29.11.2020, 23:04, Новости дня

В Беларуси 29 ноября сотрудники ОМОН задержали 359 участников Марша соседей. Такие данные опубликовал правозащитный центр “Весна”.

По информации правозащитников, задержанные есть в Минске, Гродно, Жодино, Боровлянах, Бресте, Могилеве  Витебске.

“Радыё Свабода” сообщило, что 29 ноября прошла 16-я воскресная акция протеста. Силовики ездили по Минску на автобусах и разгоняли участников акции, но люди снова собирались в колонны.

Второе воскресенье подряд акции протеста прошли в местном формате. Минчане собирались во дворах, колоннами шли к точке сбора в каждом районе. В столице таких было определено 60, пишет “Радыё Свабода”.

По данным журналистов, массовые марши прошли в районе Дамбровки, на улицах Жиновича и Матусевича, на Юго-Западе, в Уручче и на Партизанском проспекте.

С 12.00 (11.00 по Киеву) по всей Беларуси начался протестный Марш соседей. В Минске видели колонны военной техники и бусов, в белорусской столице закрывали входы и выходы на ряде станций метро.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал тогдашний глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. Но врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

По данным Тихановской, погибли восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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