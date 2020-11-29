Меланья Трамп напишет мемуары о жизни в Белом доме

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29.11.2020, 23:04, Новости дня

Супруга президента США Меланья Трамп проводит неофициальные встречи в рамках подготовки книги о своей жизни в Белом доме. Об этом 28 ноября сообщило издание Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

Первая леди США напишет мемуары о своей жизни в Белом доме. Издание отмечает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает эту идею.

Page Six пишет, что книга Меланьи Трамп может вызвать большой интерес в обществе. В мемуарах могут быть затронуты известны эпизоды из жизни супругов Трамп.

Меланья Трамп родилась в 1970 году в Словении, она замужем за Трампом с 2005 года, пара воспитывает сына Бэррона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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