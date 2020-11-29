Le Monde – бессилие ЕС перед Венгрией и Польшей загоняет Европу в «авторитарную ловушку»

29.11.2020, 23:02, Новости дня

Отказ Венгрии и Польши следовать принципам верховенства права и неспособность руководства ЕС принудить их к соблюдению базовых принципов членства в блоке снова загоняют Европу в тупик и приводят её к расколу, пишет Le Monde. До сих пор все попытки либералов противостоять авторитарным лидерам только способствовали укреплению националистических идей на континенте, и скоро они могут проникнуть в самое сердце стран-основательниц Евросоюза, предупреждает издание.



Reuters

21 июля 2020 года, после саммита-марафона, европейские лидеры чувствовали себя усталыми, но счастливыми: блоку впервые удалось договориться о бюджете в размере €1 074 млрд., который примирил «жадных» северян, «беззаботных» южан и «амбициозных» брюссельцев и, кроме того, разработать план стимулирования экономики в размере €750 млрд, напоминает Le Monde.

При этом лидеры Восточной Европы, в первую очередь Венгрии и Польши, считали своей победой «расплывчатость» требований о соблюдении принципа верховенства права в подписанном документе, которые, по их мнению, легко было обойти, в то время как другие европейские лидеры заявляли прямо противоположное. Всё это привело наблюдателей к выводу, что утвержденный текст стал «одним из тех абсурдных компромиссов, которые открыты для любого толкования». Позже Европарламент прояснил ситуацию: действительно будет создан «механизм», позволяющий привязать выплату средств из различных фондов к уважению свобод правосудия, средств массовой информации, оппозиции и граждан.

Четыре месяца спустя Европа снова в тупике и расколота: необходимо вести переговоры заново, поскольку как минимум два лидера продолжают отказываться от навязывания им очевидного, отмечает газета. Речь идёт о том, чтобы их правительства соблюдали статью 2 Договора о Европейском союзе, в которой говорится, что «Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам».

На протяжении многих лет венгерский и польский «режимы» не переставали осуждать «фарс» и «заговоры» Еврокомиссии, когда речь шла о том, чтобы призвать их к демократическому порядку, напоминает Le Monde. Из-за отсутствия необходимых инструментов Еврокомиссия, однако, потерпела неудачу, поскольку для наказания государства, «сходящего с рельсов», требуется единогласное решение. Таким образом, стране достаточно найти себе единственного союзника, чтобы заблокировать этот процесс, поясняет издание.

Что касается Европейского совета и Франции, то они никогда не предпринимали серьёзных усилий, чтобы по-настоящему наказать венгерских и польских лидеров, отмечает Le Monde. Не предвидя, что возникнет гораздо более серьезный конфликт, они полагали, что проявления силы будет достаточно для их скорой дискредитации.

Однако, как отмечает Анаис Вой-Жилли из Французского института геополитики, эти политические силы, напротив, выиграли от проникновения своих идей не только вглубь собственных стран, но и во всё европейское общество. Результаты последних европейских выборов, несомненно, показали прекрасную способность прогрессистов к сопротивлению, однако в основном они подтвердили наступление сторонников Консервативной революции, считает газета.

Миграционный вопрос, разочарование в демократии, терроризм, недоверие к элитам — всё это помогло нелиберальным лидерам добиться своих целей, отмечает издание. Эти националисты-идентитаристы фактически стали первой оппозиционной силой в Европе, и «им удалось сбросить с пьедестала социальный вопрос в пользу национального вопроса», — считает Вой-Жилли. Осторожные — или близорукие — европейские структуры и лидеры стран-основателей ЕС, прежде всего стремящиеся сохранить образ уже не существующего единства, фактически предоставили полную свободу действий ультраконсерваторам, которые сегодня убеждены в своей близости к победе в идеологической битве, сетует газета

Издание напоминает о недавних словах американского профессора Даниэля Келемена об «авторитарной ловушке», в которую может попасть Евросоюз, лишенный необходимых средств для наказания противников демократии за «перегибы». Тревожно, что завтра «нелиберальный» дрейф может достигнуть самого центра государств-основателей ЕС, что, как известно, уже не исключено, заключает издание.