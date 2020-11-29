CBC News – британские эксперты не видят причин не верить в эффективность российской вакцины от Covid-19

29.11.2020, 23:02, Новости дня

После публикации первых результатов российской вакцины от Covid-19 ряд экспертов стали выражать сомнения в их достоверности. Однако сейчас новые данные говорят о том, что вакцина работает, заявили два британских учёных в интервью CBC News.



Reuters

Когда РФ объявила, что её вакцина от Covid-19 показала эффективность в 95%, эту новость в Европе и Северной Америке встретили без особенного энтузиазма. Как отмечает корреспондент CBC News, само название российской вакцины «Спутник V» говорит о том, что как запуск спутника принёс РФ победу в космической гонке, так и эта вакцина должна сделать из РФ «вакцинную сверхдержаву».

Ряд экспертов настороженно отнеслись и к этой вакцине, и к спешке, с которой она регистрировалась, основываясь на результатах всего 76 человек, тогда как обычно это происходит после испытаний на десятках тысяч. Но теперь российские учёные опубликовали данные более 18 тыс. человек, и заявили эффективность вакцины в 91,4%. Плюс, она стоит $20 на человека, что одна из самых низких цен по рынку.

Эти новые данные привели и к смене отношения к вакцине у многих западных экспертов. «Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна, — заявил в интервью CBC News профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс. — Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин».

Другой профессор, который занимается вирусологией в Университете Рединга, Йен Джонс согласен: «У меня нет никаких оснований сомневаться в результатах. Я согласен, что их первоначальные результаты вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Их выпустили рановато. Я думаю, что это будет полезная вакцина».

Такие оценки связаны с тем, что метод аденовирусной доставки, лежащий в основе вакцины, разработанной Центром имени Гамалеи, не раз показывал свою эффективность. Сомнения учёных были связаны с неизвестностью, будет ли вирус Covid-19 устойчив к вакцине, но положительные результаты других компаний говорят о том, что скорее всего и российская вакцина хорошо сработает.

В целом, по словам Джонса, станет ли та или иная страна покупать российскую вакцину, зависит от её доверия к России. Считается, что процесс создания вакцины в США и Европе более прозрачен. Российских учёных обвиняют в том, что свои выводы об эффективности вакцины они делают на основании слишком малого количества испытуемых, а также в том, что нет более подробной информации о них. Однако, как напоминает автор статьи, с той же критикой прежде сталкивалась и вакцина из Оксфорда.

Российские власти говорят о том, что скоро начнётся вакцинация россиян, а в Москве обещают создать 300 центров вакцинации, пишет корреспондент CBC News.

Комментарии читателей на сайте CBC News:

Jan Böller: Запад постоянно спекулирует и ставит палки в колёса, ведь вероятные вакцины мешают чьему-то личному обогащению. РФ делает всё ради человечества. Так что тут может не понравиться?

Ernie Tain: Откуда здесь скепсис, надо бы спросить. По той же причине, почему не верят данным о больных коронавирусом в Китае. СМИ печатают то, что им говорят.

Justin Ross: Мне нравится вся эта русофобия бумеров, которые думают, что на дворе 80-е и русские из Арктики хотят сделать нас всех коммунистами, ну или что-то такое же глупое. Мне хотелось бы сказать, что я удивлён, что канадцы настолько узколобые, но на самом деле не удивлён.

Mark Sunday: Я лучше надену два респиратора и буду сидеть под кроватью, чем приму прививку «Спутника». Для меня хорошо работает социальная дистанция. И маски.



jimmy vee: У РФ настолько нехорошая «репутация», отчего кто-либо будет верить ей? Только те, у кого нет выбора.