Голосование на парламентских выборах завершилось в Приднестровье

29.11.2020, 22:58, Новости дня

В непризнанном Приднестровье завершилось голосование на выборах в Верховный совет (парламент) и местные органы власти, сообщил ЦИК ПМР.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск), явка к 18.00 (19.00 мск) составила 25,8%. К этой кампании порог явки для признания выборов состоявшимися был отменен. Глава ЦИК Елена Городецкая заявила, что «данная явка с учетом погодных условий – очень хороший результат». По ее словам, на выборах была «создана праздничная атмосфера». Городецкая сообщила, что «волонтеры выдавали средства индивидуальной защиты, на избирательных участках присутствуют наблюдатели». В пресс-службе парламента рассказали, что мониторингом выборов занимаются наблюдатели из РФ и Белоруссии, передает ТАСС.

Напомним, официальный Кишинев считает выборы в непризнанной республике незаконными. Выборы могут быть признаны несостоявшимися только в одном случае, если большинство выберет графу «против всех». За 33 депутатских мандата в своих округах борются 45 человек. В сельские и поселковые советы народных депутатов (640 мест) баллотируются 776 кандидатов. В городских и районных советах на 187 мандатов претендуют 254 кандидата. Экзитполы не проводились. Предварительные результаты выборов ЦИК планирует озвучить в понедельник.