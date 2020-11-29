Сербия передумала высылать посла Черногории

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29.11.2020, 22:58, Новости дня

Кабмин Сербии по предложению президента Александра Вучича отозвал решение о высылке посла Черногории Тарзана Милошевича, сообщила глава сербского правительства Ана Брнабич.

В воскресенье состоялось совещание Вучича с Брнабич и руководителем МИД страны Николой Селаковичем. Как рассказала Брнабич, Вучич на совещании заявил, что «дипломатические конвенции важны, а жизнь важнее». По его словам, «пришло время для улучшения отношений с Черногорией». Брнабич сообщила, что Вучич попросил «еще раз рассмотреть решение МИДа». Были проведены консультации с «представителями сербов в Черногории, которые это поддержали». В результате было принято решение, согласно которому «Сербия в одностороннем порядке отзовет решение о высылке посла Черногории», передает РИА «Новости».

Напомним, сербского посла Владимира Божовича объявили в Черногории персоной нон грата из-за его слов об освобождении черногорского народа Великой народной скупщиной – собранием народных представителей Черногории, которое в 1918 году приняло решение об объединении с Сербией. В Черногории скупщина объявлена «нелегитимной и незаконной». МИД Сербии сообщил, что в ответ посол Черногории в Белграде Тарзан Милошевич также объявлен персоной нон грата.



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