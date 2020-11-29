«Вам и путинских хватит»

29.11.2020, 22:14, Разное

72 медика ковидного госпиталя пожаловались на серьезное сокращение зарплат.

Фото: РИА Новости

Коллективное обращение в прокуратуру и Следственный комитет работники «красной зоны» центральной районной больницы Сысерти (Свердловская область) написали сразу после получения зарплаты за октябрь. День получки для многих из них стал последней каплей в давно назревшем конфликте с руководством.

— Основной заработок больницы — страховые выплаты за пациентов, — рассказал «Новой газете» врач из «красной зоны». — Обычно это 10–12 млн в месяц, в случае лечения ковидных больных эта сумма возрастает приблизительно вдвое, потому что действует другой тариф.

Мы все это понимали и надеялись, что работодатель будет платить нам среднюю зарплату плюс региональные и федеральные выплаты. Летом так и было. У доктора зарплата получалась в районе 70 тысяч, но за октябрь многие получили по 20–40 тысяч. Медсестры и вовсе заработали по 5–8 тысяч рублей, отработав все те же смены, что и в предыдущий месяц.

Медики обратились к руководству с простым вопросом: «Почему зарплату неожиданно снизили?» А в ответ услышали: «Вам никто и ничего не обещал, вы и так разные выплаты получаете».

— Но какое отношение дополнительные выплаты имеют к нашей зарплате? Их же не больница платит, — удивляются сотрудники ЦРБ.

Больше всего медиков возмущает отношение руководства к сотрудникам. В то время, как одни рискуют жизнью, работая с опасным вирусом, люди в высоких кабинетах наживаются на этой ситуации.

Центральная районная больница Сысерти. Фото: crb-sysert.ru

— Единственный раз у врачей появилась возможность зарабатывать, — сокрушается один из подписантов обращения в прокуратуру. — И руководство даже самой мелкой больницы тут же использует эту ситуацию для того, чтобы платить меньше своим сотрудникам.

После обращения в следственные органы коллектива, попросившего проверить бухгалтерию и руководство больницы, на подписантов началось серьезное давление. Их поодиночке вызывают на беседу к главврачу, после которой многие отказываются от своих слов, объясняя это тем, что были введены в заблуждение организаторами протеста внутри своего небольшого коллектива.

— Нам демонстрируют, что мы все подписали дополнительное соглашение к трудовому договору, — говорит один из врачей. — Действительно, при выходе из «красной зоны» после шестичасовой смены от нас требовали задним числом подписать какую-то бумагу. Почти все, и я в том числе, не вчитывались в документ, потому что были уверены, что это согласие на работу в особо опасных условиях. Такой же документ мы подписывали летом, поэтому сейчас подвоха не заподозрили.

Вообще, к главврачу у сысертских медиков много вопросов. Никто не понимает, каким образом Рифат Янгуразов сумел сделать фееричный карьерный скачок в 32 года. К началу коронавирусного бума, как раз перед повторным переводом сысертской больницы в статус ковидного госпиталя, он, по словам врачей, привел к коллектив юное дарование — 28-летнего начмеда, который на полставки тоже оформлен в «красную зону» — помощником врача инфекционного отделения.

Фото: РИА Новости

— У нас как-то повально все стали болеть ковидом, а нагрузка 60 пациентов на одного врача, и мы попросили руководство о помощи, чтобы продолжать лечение пациентов, — рассказал один из докторов. — Начмед Юндин отказался, мотивируя, что у него много бумажной работы. Конечно, кому хочется рисковать…

В связи с обращением медиков в Сысертской больнице проводится прокурорская проверка. Своих проверяющих туда отправил и областной минздрав. Врачи надеются, что изучение бухгалтерских документов расставит все по своим местам. В это же время «доброжелатели» передают лидерам протеста «привет» от руководства и обещания испортить дальнейшую карьеру, если хоть кто-то из них продолжит рассказывать о происходящем в больничном коллективе.

— Я прекрасно понимаю, что живу в России, — вздыхает один из докторов. — И наше государство сложно назвать правовым или демократическим. Но терпение медиков тоже имеет свои пределы. Раньше врачи боялись жаловаться под угрозой увольнения, а сегодня мы устали терпеть. Любые дискуссии с администрацией больницы имели нулевой результат. Что теперь скажут сторонние проверки?

ОФИЦИАЛЬНОПресс-служба ЦРБ Сысерти

«Группа врачей, работающих в "красной зоне" Сысертского инфекционного госпиталя, выступила в СМИ с заявлением о незаконном сокращении заработной платы. Информация, распространяемая ими в публичном пространстве, не соответствует действительности.

Никакого сокращения заработной платы у медицинского персонала, занятого в инфекционном госпитале, не было и не будет.

С сотрудниками, согласными работать в инфекционном госпитале, были заключены дополнительные соглашения к трудовому договору, где были определены, в том числе порядок и условия оплаты труда. На данный момент доход врача, работающего в "красной зоне", составляет не менее 200 тысяч рублей. Эта сумма складывается из должностного оклада в соответствии с профессиональной квалификационной группой, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Средний медицинский персонал получает за работу в инфекционном госпитале 90 тысяч рублей.

При этом все сотрудники, готовые временно работать в инфекционном госпитале, были согласны на такие условия и подписали соответствующие документы. Всех уведомили, что при временном переводе сотрудника на другую работу у того же работодателя сохранения средней заработной платы не будет.

Огорчает, что в трудные времена, когда нужно сплотиться для борьбы с малоизвестным вирусом, некоторые, пожалуй, используют момент, чтобы поквитаться за нереализованные амбиции и очернить действующее руководство больницы».

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»